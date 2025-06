James Rodríguez cuestiona el estilo de juego de Perú tras empate con Colombia: "Todos han estado atrás"

James Rodríguez, capitán de Colombia, se mostró incómodo en zona mixta luego del empate de su selección ante Perú. El volante 'cafetero' cuestionó el planteamiento de Óscar Ibáñez y el partido que ofreció la selección peruana de fútbol en Barranquilla. Además, admitió que es complicado cuando un equipo viene a cerrarse casi todo el partido. De este modo, el cuadro de Néstor Lorenzo se complica en la tabla de posiciones con Venezuela en subida.

Los locales no remataron al arco en 90 minutos ante un disparo claro de Perú y pese al 70% del balón en 90 minutos de juego. Asimismo, registraron 603 pases, pero apenas un 80% de efectividad. Otro dato importantes es la cantidad de faltas, dado que los colombianos cometieron 10 producto de su desesperación y Perú apenas 5 en todo el partido.

¿Qué dijo James Rodríguez sobre el juego de Perú en Barranquilla?

El '10' de Colombia extrañó a Luis Díaz e intentó por todos lados, pero no pudo filtrar el pase decisivo ante una defensa peruana ordenada y aguerrida. La molestia del volante creativo fue notoria en sus declaraciones: "Ellos han estado atrás todos juntos durante casi todo el partido y por eso nos costó entrar, crear chances por su planteamiento defensivo", enfatizó el capitán colombiano en caliente luego del empate 0-0.

"En el equipo dimos absolutamente todo hoy, intentamos por todos lados, creo que lo más importante es eso, que intentemos por todos lados, hoy fue un día que no quiso entrar tampoco, sabemos que se nos viene un partido duro, tenemos que afrontarlo con mucha seriedad", revelo el subcampeón de América.

Arquero de Colombia también criticó el estilo de Perú por Eliminatorias

El arquero de Bolivia también declaro que Perú sorprendió con un planteamiento defensivo. "No fue lo que esperábamos, pero seguimos teniendo fe de que se nos va a dar. No estuvimos tan claros con la pelota o en la toma de decisiones. Aún quedan partidos y esperamos que se logre lo que queremos", declaró en primera instancia.

Luego, al ser consultado por lo que fue el segundo tiempo, donde Perú tuvo dominio en gran parte del juego, remarcó que no es fácil enfrentarse a rivales que no traen una propuesta concreta. "No es fácil jugar contra este tipo de rivales que no traen una propuesta de juego aquí a Barranquilla, entonces ahí se hace más complicado", acotó.

Néstor Lorenzo destaca el trabajo defensivo de Perú contra Colombia

"No pudimos imponer la supremacía del juego en el resultado. Nos faltaron dos cosas fundamentales para ganar el partido, como intensidad en los últimos metros y precisión. Perú se defendió muy bien y nos complicó en ese sentido. En líneas generales no fue un buen partido, no supimos terminar en gol las jugadas que iniciamos y le dimos tiempo a Perú para que se reacomode y se cierre, declaró en rueda de prensa.