Alineaciones Argentina contra Colombia con Lionel Messi por la fecha 16 de Eliminatorias 2026

Colombia no se guarda nada ante Argentina por las Eliminatorias 2026. Foto: ESPN

Argentina, liderada por Lionel Messi, recibe a la complicada selección de Colombia por la fecha 16 de las Eliminatorias 2026. El cuadro de Néstor Lorenzo saldrá desde el primer minuto con la obligación de ganar, en el Monumental de River Plate, ante la vigente campeona mundial. No obstante, a diferencia del cotejo ante Chile, Lionel Scaloni pondrá toda la carne en el asador para deleitar a los más de 80.000 espectadores.

Los 'cafeteros' ya no pueden desperdiciar más oportunidades, ya que Venezuela les respira en la nuca con 18 unidades y se acerca peligrosamente a la zona de clasificación directa. Por este motivo, este martes 10 de junio, Colombia y Argentina protagonizarán el partido de la fecha por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Alineaciones de Argentina contra Colombia por la fecha 16 de las Eliminatorias 2026

El entrenador Néstor Lorenzo no se guarda nada e irá con Luis Díaz para firmar el batacazo en el Monumental y acercarse a la clasificación mundialista. Por otro lado, Scaloni no quiere sorpresas y alineará a Messi en el once titular de Argentina.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Valentín Barco o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández; Lionel Messi, Julián Álvarez, Nicolás González o Thiago Almada.



Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Valentín Barco o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández; Lionel Messi, Julián Álvarez, Nicolás González o Thiago Almada. Colombia: Kevin Mier; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Yerry Mina, Cristian Borja; Kevin Castaño o Richard Ríos, Jefferson Lerma; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Suárez.

¿A qué hora juegan Argentina - Colombia?

El cotejo Argentina - Colombia se podrá seguir desde las 7.00 p. m. (hora colombiana) y 9.00 p. m. (horario argentino). Para otros países de la región, verifica la siguiente guía de horarios.

México: 6.00 p. m.

Ecuador, Perú: 7.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 8.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.00 p. m.

Brasil, Paraguay, Uruguay: 9.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (miércoles 11).

¿Cómo llega Colombia al partido clave por Eliminatorias?

Después del empate contra Perú, se ha confirmado que el entrenador Lorenzo implementará al menos dos cambios en su alineación. Jhon Durán ha sido excluido de la convocatoria, mientras que Luis Suárez podría ocupar un lugar en la delantera. Además, Luis Díaz regresará a la banda como extremo titular tras haber cumplido con su sanción. Sin duda, la mejor noticia para Colombia es que vuelva el crack del Liverpool al once para asociarse con James Rodríguez.

¿Cómo llega Argentina a la fecha 16 de las Eliminatorias?

Lionel Scaloni busca implementar una rotación en su equipo, manteniendo al mismo tiempo la solidez y la intensidad en el juego. Por ello, se anticipa que el conjunto argentino presente entre cuatro y cinco cambios en comparación con la alineación que logró la victoria en Santiago.

Nicolás Tagliafico se convierte en una baja forzada para el entrenador Lionel Scaloni tras recibir una tarjeta amarilla en el encuentro contra Chile, acumulando así su segunda amonestación. En su lugar, Valentín Barco, Destacado en el Racing de Estrasburgo en la Ligue 1 de Francia, se perfila como una opción viable. Asimismo, Julián Álvarez podría jugar de '9' por el incierto estado de Lautaro Martínez luego de la Champions League 2025.