Alianza Lima tendrá más de un mes para prepararse con miras a lo que será su partido ante Gremio por el repechaje de la Copa Sudamericana. A pesar de que el club brasileño es considerado un gigante en el continente, su presente es muy cuestionado desde diversos sectores.

La prensa de su país no quedó nada conforme por no lograr el pase directo a los octavos de final del certamen continental y tener que jugar los playoffs frente a los blanquiazules.

Prensa brasileña no cree que Gremio sea favorito ante Alianza Lima

En medio de este panorama, el medio Ge Globo cuestionó al rendimiento de Gremio ante Sportivo Luqueño por Copa Sudamericana. Si bien reconocieron una pequeña mejora con Mano Menezes, consideran que lo mostrado no es suficiente para ser favoritos contra Alianza Lima.

"La construcción sigue siendo criticada, la ineficiencia ofensiva ahora se suma a un penal desperdiciado y no hay certeza ni en la mitad de lo que sería un equipo titular (...). Mi creencia de que Grêmio no descenderá en el Brasileirao sigue siendo inatacable, pero no puedo considerarlos favoritos en las eliminatorias sudamericanas contra Alianza Lima. Los signos de tal evolución son pocos y precarios", indicaron.

DT de Gremio lamentó no clasificar de forma directa a octavos de la Sudamericana

Al finalizar el partido, el entrenador de Gremio lamentó que el triunfo 1-0 sobre los paraguayos no les sirviera para clasificar de manera directa a octavos de final.

"No me gustó. Con un 75% de posesión del balón, de los cuales el 72% en campo contrario, seguimos teniendo que hacer un partido más cualificado. Pero si las cosas se repiten, con este o con aquel, es porque ese es el problema que el Gremio tiene que resolver. Pensé que Gremio tenía compromiso, actitud y muchas cosas buenas, pero no logró su objetivo, que al final estaba en nuestras manos lograrlo", manifestó en conferencia de prensa.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs Gremio?

El enfrentamiento entre Alianza Lima y Gremio ya tiene fechas definidas. El partido de ida se disputará en el estadio Alejandro Villanueva entre el 15 y 17 de julio, mientras que la vuelta se jugará en Porto Alegre entre el 22 y 24 del mismo mes.