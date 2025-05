Sporting Cristal cayó estrepitosamente ante Palmeiras por la última fecha del grupo G de la Copa Libertadores 2025. Después del 6-0 en contra, los rimenses quedaron fuera de toda competencia internacional y sellaron un certamen para el olvido. El equipo celeste atraviesa un momento complicado tanto deportiva como institucionalmente y ha generado la crítica de varios periodistas deportivos. Uno de los que se pronunció fue Pedro García.

En la última edición del programa 'Vamos al Var', el periodista sostuvo que la derrota fue humillante e indigna de la historia de Sporting Cristal. Además, le pidió a Julio César Uribe que renuncie a su cargo como vocero del club, ya que considera que no puede seguir siendo parte de esta catástrofe.

PUEDES VER: Incendian puerta de La Florida luego de la eliminación de Sporting Cristal de la Copa Libertadores 2025 tras goleada de Palmeiras

Pedro García exige a Julio César Uribe que deje Cristal tras sufrir goleada

Así como pidió la salida de Julio César Uribe, el comunicador señaló que Paulo Autuori también debería dejar su puesto como entrenador del primer equipo. Un resultado como el que sufrió ante Palmeiras es suficiente, según García, para que no siga más con los celestes.

"En este minuto, Uribe tiene que tener redactada la renuncia irrevocable porque no puede prestarse un minuto más en ser el vocero de esta gestión que es indigna. Te añado lo siguiente. El propio Autuori, por ser un hombre de bien, ahorita debe decir que entrega el cargo porque lo que le dijeron que había no es lo que hay. Como es hombre de bien, un 6-0 debe invitarlo a dejar el cargo. Si lo ratifican, evaluará quedarse, pero Autuori en el banco ya no quería nada", enfatizó.

¿Cuándo vuelve a jugar Sporting Cristal?

El siguiente encuentro del equipo que dirige Paulo Autuori será ante Deportivo Garcilaso por la fecha 15 del Torneo Apertura 2025. El partido está programado para el 15 de junio desde las 11.00 a. m. (hora peruana) en el Estadio Alberto Gallardo.