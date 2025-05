Sporting Cristal sufrió una dura goleada por parte de Palmeiras por la última fecha del Grupo G de la Copa Libertadores y fue eliminado del certamen continental. El equipo celeste no pudo dar el golpe en Brasil y tras caer 6-0, sumado a la victoria de Bolívar sobre Cerro Porteño, quedó fuera de todo todo torneo internacional. Este sombrió panorama ha generado la crítica de varios comentaristas deportivos. Uno de los que se pronunció sobr ello fue Diego Rebagliati.

En la última edición del programa deportivo 'Al Ángulo', el comunicador aseguró que la derrota ante el Verdado es un papelón histórico y apuntó directamente contra la dirigencia de Sporting Cristal, la cual tiene como presidente a Joel Raffo.

Diego Rebagliati criticó a la dirigente de Sporting Cristal tras eliminación

"Es un papelón de proporciones históricas, es la mayor goleada que ha sufrido Sporting Cristal en su historia. Dos Copas Libertadores consecutivas que recibe 6 goles. Crónica de una muerte anunciada que solo los necios, los inútiles, los absolutamente insensibles propietarios del club no quisieron ver a comienzos de año", comenzó diciendo.

El exdirectivo del elenco bajopontino señaló que los dirigentes actuales no sienten el escudo ni respetan la historia de la institución. "Cuando el mundo celeste les dijo que el equipo estaba mal reforzado no les importó, porque no les importa la historia de Cristal, no la sienten, no la viven, no la conocen, porque no respetan la historia del club. Son una banda de inútiles que no tienen la más mínima idea de cómo armar un equipo de fútbol. Es una verguenza lo que fue Cristal ante Palmeiras", agregó.

Diego Rebagliati vaticina tiempos oscuros en Sporting Cristal

Luego, como parte de su discurso crítico, Rebagliati remarcó el total rechazo que sienten los hinchas contra los directivos y señaló que lo que se viene en el club celeste será un "infierno". Sin embargo, aseguró que eso es algo que los dirigentes se lo han ganado.

"Tenga la seguridad de que el hincha celeste no los quiere, los detesta, los odia, no los quiere volver a ver cerca del club. Lo que se viene será un infierno, eso es lo que van a vivir los propietarios de Cristal. Se vienen tiempos muy duros, se lo han ganado a pulso. Ninguno ha dado la cara, tienen verguenza, terminan hablando Zeballos y Uribe que no tienen nada que ver con el armado paupérrimo y patético de este plantel", pecisó.

¿Cuándo vuelve a jugar Sporting Cristal?

El siguiente encuentro del equipo que dirige Paulo Autuori será ante Deportivo Garcilaso por la fecha 15 del Torneo Apertura 2025. El partido está programado para el 15 de junio desde las 11.00 a. m. (hora peruana) en el Estadio Alberto Gallardo.