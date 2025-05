Alianza Lima tiene motivos para seguir celebrando tras la obtención del bicampeonato de la Liga Peruana de Vóley. En medio de las planificaciones para la siguiente temporada y la histórica participación en el Mundial de Clubes, las jugadoras del plantel recibieron un impresionante premio económico.

A través de sus redes sociales, la institución compartió una serie de fotografías de una ceremonia en la que participaron las dirigidas por Facundo Morando. En dicho evento se les realizó la entrega de un premio de 80.000 soles.

El impresionante premio que recibió Alianza Lima

Caja Huancayo, sponsor de Alianza Lima, entregó el mencionado monto para que reparta entre las jugadoras del plantel; de esta manera, cada una recibió 4.000 soles.

Cabe resaltar que en la reciente premiación de la Liga Peruana de Vóley se entregaron premios individuales de 2.000 soles para las mejores voleibolistas de la competición. En el caso de Ysabella Sánchez, la cifra fue de 3.000 soles por ser la MVP.

Alianza Lima venció a Regatas en la final de la Liga Peruana de Vóley. Foto: Alianza Lima

El plan de Alianza Lima para la próxima temporada

Tras la confirmación del argentino Facundo Morando como entrenador, Cenaida Uribe, jefa de equipo, destacó que la meta principal es conservar la mayoría de las jugadoras que lograron el bicampeonato y realizar una buena campaña en el Mundial de Clubes. En ese sentido, también se viene trabajando en reforzar el plantel y encontrar una reemplazante de jerarquía para la brasileña Marina Scherer.

"La idea es que, por lo menos, el 90% o 99.9% del equipo se quede. Eso es lo que yo quiero, pero cada temporada es distinta. Hay equipos que vienen a romper el mercado y te ofrecen el doble. Las chicas, obviamente por plata, se van... Pero algunas, no solamente porque te vas por plata, te va a ir bien. Algunas después quieren regresar. Yo le digo a las chicas ‘ya ven, tengan cuidado porque después regresan arrepentidas a decir yo también quiero’. No, ya no", sostuvo ante los medios de comunicación.