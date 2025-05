Una de las claves para que Alianza Lima consiga el bicampeonato en la Liga Peruana de Vóley 2024-25 fue el cambio de técnico. El brasileño Paulo Milagres inició la temporada y, pese a que consiguió un segundo lugar histórico en el Sudamericano y posterior clasificación al Mundial, no le encontró el rumbo al equipo y Cenaida Uribe tomó la decisión de cambiarlo por el argentino Facundo Morando, quien terminó alzando el título nacional.

Tras el objetivo cumplido, la jefa del equipo de vóley de Alianza Lima conversó con Daniela Fernández en el programa de YouTube 'aquiTVO', en el que reveló que ella decidió tomar la decisión de echar al brasileño Paulo Milagres sin el conocimiento de sus jefes, precisamente de su director deportivo, Franco Navarro.

¿Qué dijo Cenaida Uribe sobre el cambio de DT de Alianza Lima?

"Ha habido bastantes errores este año. El entrenador primero, las contrataciones que se hicieron al inicio, pero cuando viene el técnico yo no contrato porque se le da la gana a Cenaida. Yo le pregunto al entrenador, '¿esto es lo que quieres?', está bien, entonces traje lo que él me pidio y cuando lo veo... 'Profe'..., me dijo 'creo que subestimé el campeonato peruano. Entonces le dije que esto no va y a buscar como solucionar en el camino", empezó declarando Cenaida Uribe.

Luego, añadió lo siguiente: "Ahí llegó Julieta y en el camino llegó Sonaly y nos fuimos armando hasta que con el profe las cosas empezaron a andar mal. Creo que presionó mucho al grupo. Tener 15 mujeres también son complicadas. Yo he aprendido a aguantarmela, entonces tengo que saberlas llevar, dependiendo del momento, del partido, pero es parte de mi trabajo".

Tras esto, Cenaida Uribe contó un poco más sobre cómo se dio la salida de Paulo Milagres, pues reveló que no venía con buenos ojos que el brasileño continúe en el equipo tras haber perdido con los rivales directos. Además, la jefa de equipo confesó que tomó esta decisión sin que sus directivos se enterasen de que iba a hacerlo.

"No es fácil, pero vienes de perder con los rivales directos, con San Martín, con Regatas, con la 'U' que ya nos había ganado una vez, entonces sentí que la cosa iba mal. Yo dije así como voy, no voy a ganar y la tomo ahorita o no la tomo. 'Profe', no va más. Me dijo 'no, pero qué', no y tomé la decisión. Como dije, la tomé y mis jefes se enteraron por los periódicos y me dijeron '¿qué has hecho?', Bueno, tomé la decisión y por qué, no nos has dicho nada, ustedes de vóley no saben así que les voy a comunicar, confíen en lo que estoy haciendo", expresó.

Finalmente, Cenaida Uribe habló un poco sobre las decisiones que está tomando en Alianza Lima: "Mi gerente deportivo es Franco Navarro, así que ahora, como es mi compadre y padrino de mi hijo desde hace 35 años, le escribo 'Franco voy a hacer tal cosa' y me dice si nada más".