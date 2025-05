Flavia Montes es considerada una de las mejores jugadoras de la Liga Peruana de Vóley y en diversas ocasiones fue vinculada para formar parte de Alianza Lima. Con el final de la presente temporada, la central de la Universidad San Martín fue consultado sobre la posibilidad de incorporarse al plantel de las vigentes bicampeonas.

A mediados del 2024, Cenaida Uribe, jefa de equipo de Alianza, reconoció que tenían interés en contratar a Montes; sin embargo, la voleibolista decidió aceptar la oferta del elenco santo.

Flavia Montes confiesa si le gustaría jugar por Alianza tras 'rechazarlo'

Al ser consultada sobre la opción de vestir la camiseta de íntima, Flavia Montes indicó que no le cierra las puertas a ningún club. Incluso, reveló la afinidad que tiene con la institución y vínculo de sus familiares.

"Dije que no le cierro las puertas a ningún equipo. Yo en el fútbol soy hincha de Alianza. Sí, me gustaría jugar por el club en algún momento, por el tema de la familia, por mi papá que creo que va a sonreír y alegrarse muchísimo. Pero, primero, soy profesional y en cualquier equipo donde yo me sienta cómoda, donde yo vea que puedo aportar y ayudar, estaré", manifestó en diálogo con La Cátedra Deportes.

"Siempre tenemos que pensar que no solamente somos jugadoras, sino también seres humanos. Hay cosas por las que tú tienes que ver. Hay mucha gente que me dice ‘¿por qué no te viniste a Alianza? Perdiste tu oportunidad’. Hay cosas que tengo que priorizar, como mi futuro", agregó sobre lo acontecido el año pasado.

¿Por qué Flavia Montes decidió fichar por la San Martín?

La central recordó el acercamiento que tuvo con Alianza Lima en el 2024 y confesó por qué aceptó la propuesta de la San Martín, club con el que seguirá en la siguiente temporada de la Liga Peruana de Vóley.

"Luego de la temporada llegaron muchas propuestas y tuve que sentarme a conversar con mi familia, que es la que siempre me apoya y quiere lo mejor para mí. Vimos lo que me convenía y claramente está mi futuro, el vóley no me va a durar 20 años más. Yo sé que llegará un momento en el que llegara una nueva y más joven y tengo que darle espacio (...). No me gustaría quedarme en el aire más adelante", concluyó.