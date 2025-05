Una de las grandes figuras del bicampeonato de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley 2024-25 es Julieta Lazcano. La 'Princesita', excapitana de Argentina en Mundiales y Juegos Olímpicos, fue presentada en la Noche Blanquiazul de las íntimas y con el pasar de los partidos se ganó un lugar en el equipo titular, tanto así que terminó siendo fundamental para derrotar a Regatas Lima.

En diálogo con el programa 'Somos Vóley' de Latina Deportes, la voleibolista argentina de 35 años contó cómo se dio su llegada a Alianza Lima para la presente temporada. Además, la 'Princesita' develó también que se sorprendió cuando vio la cantidad de hinchas que las alentaba en cada partido y no dudó en resaltar al cuadro blanquiazul como "el más grande del Perú".

¿Qué dijo Julieta Lazcano sobre Alianza Lima?

"Venía con la idea de que teníamos que salir campeonas nada más, vamos a buscar el bicampeonato. Sabía que venía a un club enorme, el más grande del Perú y sabía que tenía una gran responsabilidad y me fui sorprendiendo para bien al ver toda la gente que nos siguió. El coliseo siempre lleno, el afecto, sobre todo yo porque venía de afuera y la forma en cómo me recibieron, no me lo esperaba. Me sorprendió bastante", empezó declarando Julieta Lazcano.

Luego, la 'Princesita' siguió hablando sobre el cuadro blanquiazul y las voleibolistas peruanas que enfrentó en su momento: "Conocía al club Alianza Lima, por el fútbol y a las jugadoras casi todas. He competido con Clari desde chicas, siempre estuvimos ahí disputando los panamericanos, con Esmeralda también, hablamos mucho del encuentro que tuvimos en 2015 para la clasificación de los juegos olímpicos. Conocía a las más grandes".

Finalmente, Lazcano resaltó que Alianza Lima les dio todas las condiciones para tratar de conseguir el título: "No sé si me lo imaginaba tal cual, pero sabía que estaba segura, de que teníamos el objetivo superclaro. Trabajamos por eso y teníamos todas las condiciones para hacerlo. El club Alianza nos ha dado todo desde un principio, yo que he jugado en distintos clubes en todo el mundo, las condiciones en las que entrenamos, el gimnasio, donde hacemos pesas, el coliseo donde jugamos, la hinchada, todas las condiciones estaban dadas para que nosotras podamos cumplir el sueño que nos pedían".

¿Quién es Julieta Lazcano?

Julieta Lazcano es una voleibolista argentina de 35 años que mide 1.89 metros y se desempeña como central. Jugó en países como Brasil, Polonia, Italia y Francia. Además, fue internacional con su selección desde el 2005 hasta el 2022.

A través de sus redes sociales, el club brindó detalles sobre la destacada carrera profesional de su nueva incorporación. "Ella es una central de trayectoria. Representó a Argentina en los Juegos Olímpicos Río 2016 y Tokyo 2020, nada más y nada menos que como capitana de la selección de su país. Está aquí para aportar su experiencia e ir por el bicampeonato", precisaron.