Alianza Lima se coronó bicampeona de la Liga Peruana de Vóley 2024-25, pero no la tuvo nada fácil, pues al frente estuvo un Regatas Lima que vendió cara su derrota en las tres finales jugadas. Precisamente dentro de este equipo fue titular una pequeña voleibolista que llamó la atención de todos los asistentes al Polideportivo de Villa El Salvador y amantes de este deporte. ¿De quién estamos hablando? Camila Monge.

Con apenas 16 años, la voleibolista de Regatas Lima se jugó un partidazo aparte frente a las dirigidas por Facundo Morando y, pese a su corta edad, fue una de las figuras del cuadro chorillano. Es por eso que aquí te contaremos un poco más de la atacante que debutó en la Liga Profesional de Vóley 2024-25 y que tiene un gran futuro en la selección peruana.

¿Quién es Camila Monge, la joven figura de Regatas Lima?

Antes de ser convocada al primer equipo de Regatas Lima, Camila Monges defendió la camiseta de las chorrillanas en la Liga de Surco. Competencia en la que destacó por sus buenas actuaciones hasta ser llamada a la selección peruana sub-17 y sub-19. Luego, fue promovida al cuadro principal por Horacio Bastit.

Pese a que aún se encuentra en el colegio, la joven de 16 años develó en entrevista para la página oficial de Regatas Lima que gracias al apoyo de su familia ha podido sacar adelante los entrenamientos y sus estudios: "Mis papás me dijeron que aprovechara esta oportunidad, es una gran experiencia. Mi hermana me felicitó y me dijo que confiara en mí, que estoy en el equipo profesional porque soy muy buena".

El pasado domingo 7 de diciembre, Camila Monges hizo su debut profesional con la camiseta de Regatas Lima en la victoria por 3-0 ante Latino Amisa y, desde entonces, no ha parado de integrar el equipo titular. Incluso ya fue nominada como mejor jugadora del partido, cuando las chorrillanas vencieron a Túpac Amaru en enero del presente año. Si bien en un principio ingresaba para los saques, tiempo después se ganó la confianza del profesor Bastit.

En diálogo con Latina Deportes, la promesa de la selección peruana reveló que uno de sus grandes sueños es el de jugar en el exterior, precisamente en Turquía y que una de las deportistas que más admira es su compañera Kiara Montes. Pero eso no es todo, pues Camila ya ha sabido participar en un Mundial de vóley, pues participó con la Bicolor en la categoría sub-17 que se desarrolló en nuestro país.

Pese a que en esta oportunidad Camila Monge no pudo quedarse con el título de la Liga Peruana de Vóley 2024-25, pues cayeron derrotadas ante Alianza Lima, tiene todo un futuro por delante tanto en Regatas Lima como en la selección peruana.