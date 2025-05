El bicampeonato de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley trajo consigo sentimientos encontrados. En medio de las celebraciones, la armadora Marina Scherer anunció su partida del club y sorprendió a todos los aficionados blanquiazules. Dicha situación obligará a sumar un refuerzo de categoría con miras a lo que será el inicio de la próxima temporada del torneo y la histórica participación en el Mundial de Clubes.

Ante lo acontecido, Ysabella Sánchez, elegida como la mejor jugadora del certamen, no dudó en pronunciarse y mencionó qué jugadora sería la ideal para reemplazar a la voleibolista brasileña.

Ysabella Sánchez se rinde con figura de Regatas

En diálogo con Latina TV, la popular 'Chabelita' expresó sus mayores deseos para Marina Scherer. Además, al ser consultado sobre quién podría reemplazarla, no dudó en elegir a la mexicana Paola Rivera, quien fue una de las mejores de Regatas Lima.

"Marina dio su respuesta definitiva: que ya no sigue con nosotras. Espero que donde esté le vaya superbién. La ha sufrido como todas nosotras; que disfrute su bicampeonato, que se lo merece. Me llamó bastante la atención la armadora Paolo Rivera. Me parece una excelente armadora, muy hábil, y por lo que he visto me parece que es un poco picona; eso me encanta. Me gusta que tenga esa hambre de ganar", manifestó.

Plan de Alianza Lima para la próxima temporada de la liga de vóley

Después de confirmar la continuidad de Facundo Morando al mando del plantel, Cenaida Uribe, jefa de equipos, indicó que el objetivo es mantener la base de las jugadoras que salieron bicampeonas.

"La idea es que, por lo menos, el 90% o 99.9% del equipo se quede. Eso es lo que yo quiero, pero cada temporada es distinta. Hay equipos que vienen a romper el mercado y te ofrecen el doble. Las chicas, obviamente por plata, se van... Pero algunas, no solamente porque te vas por plata, te va a ir bien. Algunas después quieren regresar. Yo le digo a las chicas ‘ya ven, tengan cuidado porque después regresan arrepentidas a decir yo también quiero’. No, ya no", sostuvo ante los medios de comunicación.