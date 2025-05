El Inter Miami de Lionel Messi lleva ya tres partidos consecutivos sin ganar en la MLS. De las dos goleadas que sufrió en esta mini racha negativa, la más reciente fue contra el Orlando City de Pedro Gallese, que se impuso 3-0 en el derbi de Florida. Perder de esta manera no le hizo nada de gracia al argentino, quien al final del encuentro dejó salir toda su frustración.

"Creo que hoy hicimos una gran primera parte. Estábamos atacando, creando situaciones, ellos no podían salir, tiraban pelotazos", declaró la 'Pulga' para Apple TV una vez terminado el cotejo. Además del estilo de juego de su rival, el '10' también arremetió contra el arbitraje.

¿Qué dijo Lionel Messi sobre los árbitros tras caer goleado?

"De una jugada rara, donde un jugador de ellos le da un pase al arquero y el referí mismo me dijo que no sabía la regla, que no le había parecido eso, que no lo entendía... Y, bueno, de ahí vino un pelotazo y vino el gol", sostuvo Messi en referencia a la asistencia de Pedro Gallese para el 1-0, pues el 'Pulpo' había tocado el balón con las manos tras un aparente pase de un compañero suyo.

"Pero la verdad es que hay veces que hay errores puntuales como el partido pasado (contra los San Jose Earthaquakes), ¿viste? No son excusas, pero siempre pasa algo con los árbitros en alguna jugada puntual. Creo que la MLS tendría que mirar un poquito más el tema de los árbitros", agregó el capitán del combinado de las garzas.

¿Cómo va Inter Miami de Lionel Messi en la MLS?

Con esta derrota, el Inter Miami se queda en el sexto puesto de la tabla de posiciones de la Conferencia Este con 22 puntos, todavía en zona de clasificación para los octavos de final. El equipo dirigido por Javier Mascherano ha ganado seis partidos, empatado cuatro y perdido tres en lo que va de la temporada.