Pedro Gallese le ganó el duelo a Lionel Messi en el denominado derbi de Florida en la MLS. Por la última jornada de la Conferencia Este en el fútbol norteamericano, el Orlando City goleó 3-0 al Inter Miami con un aporte decisivo del portero peruano. Más allá de las atajadas que realizó, el 'Pulpo' fue clave al brindar la asistencia para el primer tanto, una jugada en la que el astro argentino se quedó protestando al árbitro por una presunta infracción del golero.

Cuando el reloj marcaba los 43 minutos del primer tiempo, Messi perdió la pelota cerca al área rival. El balón fue a los pies de Gallese, quien ante la presión de la 'Pulga' tomó el esférico con las manos. Sin darle importancia a los reclamos del capitán de las garzas, el arquero de la selección peruana se 'avivó' y sacó rápido con un pase largo para su compañero Luis Muriel, quien controló con clase y anotó el 1-0 parcial.

¿Qué reclamó Lionel Messi en el gol de Orlando City tras pase de Gallese?

La acción puntual por la que 'Lio' y sus compañeros encararon al árbitro fue el toque que Iván Angulo, jugador de Orlando City, le dio a la pelota antes de que Gallese la tomara con las manos. Según reglamento, el portero no puede tocar el balón de esa forma si este proviene de uno de sus compañeros (salvo que se trate de un rechazo). La sanción para esta infracción es tiro libre indirecto para el equipo contrario.

No obstante, el árbitro no pitó esta presunta falta, que algunos hinchas no consideran como tal debido a que interpretaron que el pase de Angulo no era para el 'Pulpo', sino para David Brekalo, quien simplemente dejó pasar el balón.

Tras la anotación de Muriel, Marko Pasalic (53') y Dagur Dan Thorhallsson (90+4') completaron el marcador a favor de los leones. Gallese, por su parte, tuvo hasta dos grandes intervenciones en las que le negó el gol a Messi.

¿Cómo va Orlando City de Pedro Gallese en la MLS?

Con esta victoria, Orlando City sumó 24 puntos y desplazó del quinto lugar de la tabla de posiciones de la Conferencia Este al Inter Miami, que se quedó en la sexta casilla con 22 unidades. Tras 14 partidos disputados, el cuadro del peruano está en zona de clasificación a los octavos de final.