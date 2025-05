La polémica entre Reimond Manco y Christian Cueva continua. Y es que después de que el futbolista de Cienciano hablara en el podcast de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, el exjugador de la selección peruana subió un video entrenando con una peculiar frase que ha sido interpretada como una indirecta a la Foquita y Aladino.

Recordemos que el delantero del conjunto cusqueño se refirió a Reimond Manco y dijo que él no hizo más que hablar de su momento en la sub17 de la selección peruana. Además, Christian Cueva añadió que aceptaría las críticas de la exfigura peruana, siempre y cuando haya hecho más de lo que habla.

Reimond Manco y su 'picante' mensaje en sus redes sociales

El actual comentarista deportivo publicó un video entrenando en su cuenta de Instagram; sin embargo, eso no fue lo más llamativo, sino que esto fue subido luego de que Christian Cueva y Jefferson Farfán hablaran sobre el exfutbolista peruano. Además, lo que asombró en redes sociales fue la peculiar frase que escribió.

"Debes creer en ti, especialmente cuando te ataquen en manada, porque eso significa que solos no podrían contigo. Tengo algo más valioso que dinero y los lujos: tengo paz. Entreno por pasión, no para volver", redactó en su cuenta de Instagram.

Reimond Manco y su peculiar publicación en Instagram. Foto: captura de pantalla

¿Qué dijo Christian Cueva sobre Reimond Manco?

Christian Cueva salió al frente para responder a las críticas de Reimond Manco, quien afirmó que su nivel actual no es suficiente para la selección peruana. Durante una entrevista, 'Aladino' fue directo con el 'Jotita', señalando que su carrera se limitó a la categoría sub-17.

"Cuando clasificamos al mundial me di cuenta de que estuve jugando con gente de otro nivel, para que después, ahora que de repente no estoy tan bien, venga uno a decirme que no estoy preparado para la selección. El hombre se quedó con su sub 17”, comentó en el programa Enfocados. "Tuvo la oportunidad y lo que tuvo tiene que valorarlo y tratar de recordarlo bonito, pero no para echar m***. No es la manera. Si tú hubieras hecho lo mismo más allá de la sub 17 me quedaría callado, añadió.