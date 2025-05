Cienciano goleó 4-0 a Deportes Iquique y aseguró su permanencia en la Copa Sudamericana 2025. Encuentro en el que Christian Cueva tuvo participación con una gran asistencia para abrir el marcador e irse aplaudido por todos los hinchas que asistieron al Inca Garcilaso de la Vega. Gracias a sus recientes participaciones, el volante de 33 años recibió ofertas de Emelec y un club de Argentina para volver al exterior.

Ante la chance de que pueda defender la camiseta de otros clubes, Christian Cueva se refirió de manera directa y señaló que tiene contrato vigente con Cienciano y que no quiere escuchar nada acerca de ofertas del extranjero: "No empecemos con eso, lo que quiero es jugar al fútbol y si vamos a hablar, hablemos de Cienciano".

Es preciso resaltar que tras las ofertas de Emelec y el club de Argentina, el periodista Gustavo Peralta señaló que Cienciano le hizo saber al futbolista su intención de permanecer en el Cusco para seguir peleando la Copa Sudamericana.

"La gente de Cienciano está en constante comunicación con Christian Cueva para que no se vaya a Emelec. Emelec tiene una sanción de no poder contratar, pero en Ecuador dicen que se levanta este fin de mes. A partir de este punto, avanzarían en el acuerdo que tienen con Cueva. Ellos están muy confiados de que van a ficharlo", señaló en el programa 'Hablemos de Max'.

¿Qué dijo Christian Cueva sobre su futuro?

"Que te puedo decir, yo tengo contrato acá. Si me vas a hablar de esas cosas, yo realmente, tengo contrato con Cienciano y estoy contento. No empecemos con eso. Lo que quiero es jugar al fútbol y si vamos a hablar, hablemos de Cienciano ahorita", empezó declarando el volante del cuadro cusqueño.

Luego, añadió que aún mantienen la ilusión de pasar directo a octavos de final de la Copa Sudamericana: "Si tú me dices que no queremos ser primeros, seríamos tontos. Nosotros aspiramos más y más. No es fácil, pero tenemos la capacidad porque venimos de menos a más. Se formó un gran grupo y esperemos mantenerlo. Vamos a ir siempre con humildad, sabiendo que esto no acaba acá".