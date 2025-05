Valentina Shevchenko vs Manon Fiorot EN VIVO protagonizarán la co-estelar del evento UFC 315 por el título mosca este sábado 10 de mayo a partir de las 9.00 p. m. (hora peruana) en el Centre Bell de Montreal. La transmisión de las primeras preliminares estará a cargo de la cadena internacional ESPN 2, mientras que las estelares irán por la plataforma de streaming Disney Plus para toda Sudamérica.

La 'Bullet' pondrá en juego su cinturón de peso mosca frente a la francesa Manon Fiorot en la co-estelar de UFC 315 que tendrá como evento principal la pelea entre Belal Muhammad vs Jack Della Madalena. Ceremonia en la que también estará la mexicana Alexa Grasso, excampeona del peso mosca, quien enfrentará a Natalia Silva.

Valentina Shevchenko, que recuperó el título tras derrotar a Alexa Grasso en septiembre del año pasado, protagonizará una pelea inédita ante la francesa Manon Fiorot, a quien advirtió fuertemente: "Mi mayor habilidad es bloquear toda la energía que me rodea y concentrarme en mi objetivo principal".

¿Cuándo pelean Valentina Shevchenko vs Manon Fiorot?

La pelea entre Valentina Shevchenko vs Manon Fiorot por la co-estelar del UFC 315 se llevará a cabo este sábado 10 de mayo.

¿A qué hora será la pelea Valentina Shevchenko vs Manon Fiorot?

La pelea entre Valentina Shevchenko vs Manon Fiorot por el cinturón del peso mosca está pactada para que empiece a partir de las 9.00 p. m. (hora peruana).

¿Dónde ver Valentina Shevchenko vs Manon Fiorot?

La transmisión de las preliminares del UFC 315 estará a cargo de ESPN 2 para Centro y Sudamérica; Fox Spors en México; en Chile se verá por Star Action y Fox 1; en Argentina por Fox Sports 2; en Estados Unidos irá por ESPN+, ESPN y ESPN Deportes y; finalmente, en España va por Eurosport.

En cuanto a las estelares del UFC 315, en el que estará la pelea entre Valentina Shevchenko vs Manon Fiorot y Belal Muhammad vs Jack Della Maddalena, irán por la plataforma de streaming Disney Plus en Latinoamérica; Fox Sports Premium en México; Fox Sports 2 en Argentina; ESPN+ en Estados Unidos y ESPN Deportes; y finalmente, Eurosport en España.

Cartelera Valentina Shevchenko vs Manon Fiorot del UFC 315

Primeras preliminares

Marc-Andre Barriault (185) vs Bruno Silva ()

Daniel Santos (147)* vs JeongYeong Lee ()

Brad Katona (136) vs Bekzat Almakhan (136).

Preliminares

Mike Malott (171) vs Charles Radtke (171)

Jessica Andrade (126) vs Jasmine Jasudavicius (124)

Modestas Bukauskas (203) vs Ion Cutelaba (205)

Navajo Stirling (205) vs Ivan Erslan (205).

Estelares

Belal Muhammad (170) vs Jack Della Maddalena (170)

Valentina Shevchenko (124) vs Manon Fiorot (125)

José Aldo (143) vs Aiemann Zahabi (142)*

Alexa Grasso (126) vs Natalia Silva (126)

Benoit Saint Denis (156) vs Kyle Prepolec (156).

*El combate entre Jose Aldo y Aiemann Zahabi se desarrollará en peso pluma.