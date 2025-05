Valentina Shevchenko se prepara para la primera defensa de su título en su segunda etapa como campeona. Luego de recuperar su cinturón peso mosca de la UFC en septiembre del año pasado al derrotar a Alexa Grasso, la 'Bala' se enfrenta ahora a Manon Fiorot en la pelea coestelar de UFC 315, que se llevará a cabo este sábado 10 de mayo.

El cruce entre la peruana y la francesa será inédito, pero las 'chispas' entre ambas ya han empezado a saltar. Recientemente, Shevechenko acusó a su rival de faltarle el respeto en referencia a una publicación que esta realizó hace algún tiempo, con la cual amenazaba con retirar a la actual monarca. "Mi mayor habilidad es bloquear toda la energía que me rodea y concentrarme en mi objetivo principal", sostuvo la nacida en Kirguistán.

¿Cuándo pelea Valentina Shevchenko vs Manon Fiorot?

El combate entre Valentina Shevchenko y Manon Fiorot se llevará a cabo este sábado 10 de mayo, aproximadamente a partir de las 9.00 p. m. (hora peruana).

¿Dónde pelean Valentina Shevchenko vs Manon Fiorot?

El Centre Bell de Montreal, conocido anteriormente como Centre Molson, será el escenario donde se llevará a cabo este enfrentamiento entre Valentina Shevchenko y Manon Fiorot. Este recinto es un pabellón de hockey sobre hielo, con capacidad para más de 20.000 espectadores.

¿Cómo ver Valentina Shevchenko vs Manon Fiorot?

Si no quieres perderte ningún detalle del Valentina Shevchenko vs Manon Fiorot suscríbete al plan premium de Disney Plus, plataforma de streaming disponible en toda Latinoamérica.

Apuestas de Valentina Shevchenko vs Manon Fiorot

Estos son los pronósticos para la pelea Shevchenko vs Fiorot. La retadora se perfila como favorita.

Betsson: gana Shevchenko (2,20), gana Fiorot (1,69)

Bet365: gana Shevchenko (2,25), gana Fiorot (1,67)

Betano: gana Shevchenko (2,25), gana Fiorot (1,65)

1XBet: gana Shevchenko (2,16), gana Fiorot (1,69)

Coolbet: gana Shevchenko (2,20), gana Fiorot (1,71)

Doradobet: gana Shevchenko (2,12), gana Fiorot (1,72).

Cartelera completa de UFC 315 con Valentina Shevchenko vs Manon Fiorot

Además de la pelea entre la peruana y la francesa, estos son los otros combates que se llevarán a cabo como parte del UFC 315.