Diego Penny no se guardó nada al hablar sobre el rendimiento de los defensores de Alianza Lima, Renzo Garcés y Erick Noriega, tras la reciente derrota del equipo en la Copa Libertadores 2025.

En el programa Denganche, el exarquero de Sporting Cristal expresó su opinión sobre la actuación de la dupla de centrales, resaltando que, a pesar de las críticas, ambos jugadores han demostrado su valía a lo largo de la campaña. Su comentario surge en un contexto donde la hinchada blanquiazul espera un rendimiento sólido de su equipo.

Diego Penny defendió a Renzo Garcés y Erick Noriega

Diego Penny, quien ha sido parte de la selección peruana y ha jugado en clubes como Sporting Cristal, destacó que a pesar de los errores cometidos en el último encuentro, esto no debería afectar las oportunidades futuras de Noriega. “A Noriega, por este partido, no se le va a caer una posible venta que tiene a mitad de año”, comentó, enfatizando que los equipos no juzgan a un jugador por un solo encuentro.

"Garcés y Noriega son los jugadores que más han demostrado en esta campaña. No vengan con malos comentarios. A Noriega, por este partido, no se le va a caer una posible venta que tiene a mitad de año. Por un partido que se equivocó ayer, no va a cambiar todo lo que ha hecho. Los equipos del extranjero no te juzgan por un partido", refutó el exportero nacional.

Alianza Lima cayó ante Sao Paulo por la Copa Libertadores

La reciente derrota de Alianza Lima ante Sao Paulo dejó a los jugadores en el centro de la controversia. Erick Noriega, quien fue 'sacrificado' en el esquema táctico del equipo, tuvo que salir de la volante, posición en la que se había acostumbrado a jugar, debido a la ausencia de Carlos Zambrano, quien recibió una tarjeta roja en el partido anterior contra Talleres de Córdoba.

Este cambio de posición ha generado un debate sobre la efectividad de la defensa blanquiazul y la capacidad de adaptación de los jugadores a las exigencias del entrenador Néstor Gorosito. La hinchada espera que, a pesar de los tropiezos, el equipo pueda recuperarse y mostrar un mejor rendimiento en los próximos encuentros.

¿Cuál es el valor de Erick Noriega y Renzo Garcés?

En el ámbito de las transferencias, Erick Noriega tiene un valor de 1,40 millones de euros, mientras que Renzo Garcés se encuentra cotizado en 1,00 millón de euros. Estos valores representan el punto más alto que ambos jugadores han alcanzado en sus respectivas carreras profesionales, lo que refleja su potencial y la confianza que los clubes tienen en ellos.