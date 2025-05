La derrota de Alianza Lima ante Sao Paulo no solo complicó las chances de los íntimos de acceder a los octavos de final de la Copa Libertadores. El duelo disputado en Matute evidenció un problema que arrastran los dirigidos por Néstor Gorosito en la temporada: la preocupante cantidad de jugadores expulsados.

En esta ocasión, Renzo Garcés fue el que se tuvo que retirar del campo de juego por una infracción que cometió tras un error de Erick Noeriega. Al respecto, el portero Guillermo Viscarra hizo un fuerte autocrítica sobre esta situación.

Viscarra y su fuerte autocrítica tras expulsiones en Alianza Lima

Más allá de sus descargos por la expulsión de Garcés ante Sao Paulo, el arquero de la selección boliviana consideró recibir rojas de forma constante es algo que perjudica al equipo.

"La de hoy no la vi todavía, me quedan mis dudas por el hecho que no fue agresiva. No sé si era el último hombre, si Erick (Noriega) ya estaba cerrando, iba por la banda, no era que iba directo contra mí. No la he visto, la verdad (...). Sin duda nos cuesta, es algo que tenemos que mejorar. No nos puede pasar esto de tener un expulsado en todos los partidos, pero creo que porque nosotros estábamos saliendo a proponer, estábamos quedando parados de esa forma y a Renzo (Garcés) no le quedó otra que cortar la jugada ahí", manifestó ante los medios de comunicación.

Por otra parte, 'Billy' afirmó Alianza Lima buscará clasificar a octavos de final en los próximos 2 partidos del torneo. "Estamos ilusionados, creemos que podemos ir a ganarle a cualquiera. Podemos ir a Córdoba y ganar. Podemos ir a Paraguay y ganar. Mientras dependa de nosotros, vamos a pelear hasta el final (...). Los dos partidos que quedan serán reñidos, los cuatro equipos nos jugamos cosas importantes hasta el último partido, ahora voltear la página y pensar en lo que viene", concluyó.

Expulsados de Alianza Lima en las últimas fechas

Alianza Lima recibió 7 cartulinas rojas en los últimos 8 partidos oficiales que disputó entre el Torneo Apertura de la Liga 1 y la fase de grupos de la Copa Libertadores.