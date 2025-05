El exfutbolista Reimond Manco se sinceró sobre su carrera y las decisiones que lo llevaron a perderse en el camino. En una reciente entrevista, se consideró uno de los mejores jugadores de Sudamérica y lamentó las oportunidades que dejó escapar. Desde su debut en la Copa del Mundo Sub-17 de Corea 2007 con la selección peruana, 'Rei' fue visto como una promesa del balompié nacional. Sin embargo, a casi dos décadas de esa aparición, su trayectoria se desvió, llevándolo a una vida alejada de las canchas y más cerca de los programas de entretenimiento.

Hoy, busca compartir su historia como una lección para las nuevas generaciones. En su conversación con el programa 'Arriba Mi Gente', Manco reflexionó sobre su juventud y la fama que lo rodeó, así como los errores que lo llevaron a una vida llena de altibajos. Su deseo es que los jóvenes futbolistas aprendan a aprovechar las oportunidades que el deporte les brinda.

Reimond Manco se reconoció como un talento desperdiciado

El exfutbolista de Alianza Lima y Juan Aurich se recuerda a sí mismo como un jugador que tuvo un futuro brillante. "Me gustaría estar en el aeropuerto yendo a PSV en la primera temporada. El talento siempre va a estar, siempre lo tuve, pensé que con eso me iba a alcanzar. Hay cosas que no las haría si pudiese retroceder el tiempo", expresó, añadiendo que siempre tuvo el talento necesario para triunfar. Sin embargo, sus decisiones y las lesiones lo llevaron de regreso a Perú, donde no pudo escapar de un entorno tóxico.

Al ser preguntado sobre cómo habría sido su carrera en la actualidad, Manco se imaginó jugando en Arabia Saudita, disfrutando de una carrera exitosa. "Probablemente estaría en Arabia Saudita. Estaría con una carrera muy importante, con muchos títulos en mi haber y habiendo pasado por muy buenos equipos a nivel mundial", sostuvo. Sobre su relación con Jefferson Farfán, el ahora comentarista deportivo apuntó. "Nunca fue mi amigo".

Reimond Manco aseguró que tuvo oferta del Real Madrid

En otra parte de la entrevista, el popular 'Rei' también reveló que tuvo 14 ofertas concretas de equipos europeos tras su destacada actuación en el Sudamericano Sub-17, incluyendo una del Real Madrid. "Hace poco estuve reunido con Raúl González, por aquel entonces mi representante, y me dijo que tuve 14 ofertas concretas de equipos europeos tras el Sudamericano U17. Una de ellas era el Real Madrid. No quiero que esto suene como a agrandado, pero fui el mejor jugador de Sudamérica, no es poca cosa", apuntó.