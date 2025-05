Uno de los jugadores que ha demostrado contundencia en el ataque de Alianza Lima, que viene de perder ante Sao Paulo por la Copa Libertadores 2025, en lo que va de la temporada es Eryc Castillo. El futbolista ecuatoriano fue oficializado como nuevo refuerzo de los íntimos el pasado 7 de enero del 2025 procedente de Coritiba de Brasil y desde ese entonces ha sido el encargado de manejar una de las bandas del equipo. En las últimas horas, el extremo habló sobre su futuro en el club victoriano.

En una entrevista para el programa 'De Fútbol Se Habla Así' de DSports, el futbolista de 30 años aseguró que le gustaría renovar con Alianza Lima si le llega una oferta, ya que aseguró que le gusta ser agradecido con las personas que confiaron en él en su momento.

¿Qué dijo Eryc Castillo sobre posible renovación con Alianza Lima?

"En realidad se está hablando, se está murmurando. Sí (me gustaría renovar), yo soy muy agradecido con las personas que me brindan la mano. Hace 4 o 5 meses no es que estaba en el aire, sino que no tenía nada concreto. Estas personas confiaron en mí y yo soy muy recíproco con eso", sostuvo.

"Si se da la posibilidad de renovar y quedarme acá, bienvenido sea. Me gusta ser recíproco con los que me ayudan", agregó. Estas declaraciones se producen en medio de un posible interés de Newell’s de Argentina por el extremo, tal como informaron desde Ecuador hace unos días. Hasta el momento, Eryc Castillo registra 4 goles y 3 asistencias, entre Liga 1 y Copa Libertadores.

¿En qué clubes ha jugado Eryc Castillo?

