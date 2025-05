Ilie Stan, entrenador del Gloria Buzău, arremete contra los jugadores extranjeros por su falta de compromiso y profesionalismo, tras el descenso del club en Rumanía. El DT de Cristian Benavente relató una serie de sucesos que vivió a lo largo de la temporada con futbolistas del exterior. Eso sí, no señaló los nombres de los involucrados.

La reciente derrota de 1-0 ante Farul Constanţa ha sellado el destino del Gloria Buzău, condenándolo a la Liga 2. En medio de esta crisis, el DT Ilie Stan ha expresado su frustración, señalando a los refuerzos foráneos como responsables de la situación. Según él, estos jugadores han mostrado una actitud poco profesional, afectando el rendimiento del equipo en momentos cruciales.

Ilie Stan asegura que jugadores extranjeros lo amenazaron tras descenso en Rumania

La llegada de Cristian Benavente al club rumano, tras su paso por el Sport Boys, se ha visto empañada por la controversia. El entrenador ha manifestado su descontento con la actitud de los futbolistas extranjeros, quienes, según él, han priorizado actividades extracurriculares sobre su compromiso con el equipo.

Ilie Stan no ha escatimado en palabras al referirse a la falta de profesionalismo de los jugadores foráneos. En sus declaraciones, afirmó que muchos de ellos se han "lesionado" en la recta final del torneo, lo que ha generado dudas sobre su compromiso con el club.

“Los jugadores extranjeros se olvidan cuando llegan a Rumanía que tienen que ser jugadores profesionales. Quiero contarles que mis futbolistas extranjeros, en las últimas dos o tres etapas, se han lesionado. ¡Eso no es posible! Se aprovechan de que tienen contrato. ¿En qué están pensando? ¿Que el equipo se va a la División B, ellos terminan su trato, se quedan con el dinero y se van?”, señaló.

Ilian Stan contó que vivió un ambiente tenso en Gloria Buzau

El ambiente en el vestuario del Gloria Buzău se ha vuelto tenso, con el entrenador revelando que algunos jugadores han amenazado con no entrenar si no son titulares en los partidos decisivos.

“Hay jugadores que vienen y me dicen que si no juegan, no entrenarán más. ¡Eso no es posible!”, reclamó Stan, quien se siente impotente ante la situación. Esta falta de compromiso ha llevado al DT a cuestionar la ética de sus jugadores, quienes parecen más interesados en cumplir sus contratos que en salvar al equipo del descenso.

“Después de eso, Ilie Stan pasará a la historia por haber relegado al equipo, y se marcharán por las buenas y se llevarán su dinero", sentenció el técnico, quien no está conforme con el rendimiento de sus jugadores de afuera tras perder la categoría.