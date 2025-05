Alianza Lima cayó 2-0 ante Sao Paulo en Matute por la fecha 4 de la Copa Libertadores 2025. Después de esta derrota, Paolo Guerrero tomó la palabra y aseguró que el conjunto brasileño no hizo los méritos suficientes para llevarse los tres puntos. "Personalmente, veo como injusto el marcador. Ellos no nos crearon. No puedes decir: 'mira, te paso por encima' y nos ganan 2-0 (...) Nos duele muchísimo haber perdido porque sinceramente no puedo decir que es un rival que se lleva los puntos merecidamente", declaró en zona mixta.

Noticia en desarrollo...