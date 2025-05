Luis Zubeldía no se olvida de Paolo Guerrero y muestra su respeto por Alianza Lima: "Un grande"

En el 2023, Luis Zubeldía y Paolo Guerrero conquistaron la Copa Sudamericana con Liga de Quito, pero aquel sería el único año en que ambos compartieron equipo, pues el destino los hizo tomar rumbos distintos. Hace un par de semanas, el jugador y el DT tuvieron su primer reencuentro, esta vez como rivales, en el partido Alianza Lima vs Sao Paulo, en el cual no se pudieron sacar ventaja. Ahora, por el segundo encuentro, el DT llegó al Perú en busca de 'revancha', pero no dejó de expresar su admiración y respeto por su exdirigido y el club íntimo.

El último domingo por la noche, el técnico del Tricolor arribó a suelo peruano con la mira puesta en el duelo de Copa Libertadores frente al cuadro victoriano. El conjunto paulista busca lavarse la cara ante los blanquiazules tras el empate 2-2 que concedió en Brasil luego de ir ganando 2-0.

¿Qué dijo Luis Zubeldía sobre Paolo Guerrero y Alianza Lima?

Al ser abordado por la prensa en el aeropuerto Jorge Chávez, el técnico argentino solo tuvo palabras de elogio para el delantero. "Paolo Guerrero es un grande, es un fenómeno", expresó. Como se recuerda, el peruano fue un pedido expreso del estratega cuando dirigía a Liga de Quito, según reconoció el propio Zubeldía, y su influencia llegó a ser tal que el futbolista no aceptó renovar con el club albo tras conocer que el entrenador no seguiría.

En otro momento de su breve diálogo con los medios, el 'Príncipe' consideró que el choque no será sencillo para su escuadra dada la exigencia que le planteará el equipo local. "Todos los rivales son difíciles en la Copa Libertadores", expresó.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Sao Paulo?

El partido Alianza Lima vs Sao Paulo, por la fecha 4 del grupo D en la Copa Libertadores 2025, se disputará este martes 6 de mayo, desde las 5.00 p. m. (hora peruana), en el estadio Alejandro Villanueva.