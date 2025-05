Cuando Universitario sufrió la baja de la receptora Elis Bento, los hinchas expresaron su preocupación ante la cercanía de los partidos por semifinales de la Liga Peruana de Vóley, contra Regatas. Quien llegó en reemplazo de la brasileña fue la colombiana Laura Grajales, joven voleibolista de la selección de su país que acaba de demostrar sus virtudes en el segundo cruce de las 'semis', el cual ganó la 'U' para forzar un extra game.

Grajales fue elegida la figura del triunfo 3-2 con el que las Pumas igualaron el marcador de la serie ante Regatas. Al final de dicho encuentro, la cafetera sacó cara por su espíritu competitivo y le dejó un 'picante' mensaje a las rivales que quieren buscar algún duelo individual con ella.

Laura Grajales a sus rivales: "Si me la hacen una vez, se la hago el doble"

En declaraciones para Movistar Deportes, la deportista de 22 años se refirió al careo que tuvo con una jugadora del equipo contrario, cuyo nombre no reveló. "Siempre he dicho que si a mí me la hacen una vez, yo se la hago el doble. Me la hizo ella una vez, se la hice dos veces y luego me calmé, porque tampoco quería que fuera más allá", reveló.

"Soy muy competitiva, me encanta competir, ir con esa garra. Soy una persona que siempre está como esperando que alguien me genere un duelo. Soy demasiado competitiva y si alguien me tira una 'miradita' o algo, estoy como '¿Ah, sí? Ven entonces, competimos de verdad'. Eso me encanta", agregó.

Acerca del siguiente compromiso, apuntó a forzar las debilidades del rival y potenciar las fortalezas propias. "(Vamos a) seguir buscando complicarlas con sus mayores errores y dificultades y sacar nuestras virtudes a flote", indicó para Latina.

¿Cuándo juega Universitario vs Regatas?

El extra game entre Universitario y Regatas se jugará este miércoles 7 de mayo, desde las 5.00 p. m., en el Polideportivo de Villa El Salvador. El ganador de este cruce clasificará a la gran final y se medirá a Alianza Lima por el título de campeón.