Paolo Guerrero se ha convertido en una de las figuras de Alianza Lima en la presente temporada. Las apariciones del histórico goleador de la selección peruana fueron determinantes para que el equipo blanquiazul consiga triunfos en el Torneo Apertura de la Liga 1 y la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Sin embargo, a pesar de este gran presente, para el recordado exjugador José 'Patrón' Velásquez, el 'Depredador' ya debe pensar en retirarse del fútbol profesional.

'Patrón' Velásquez y su fuerte critica a Paolo Guerrero

El exvolante de la selección peruana y Alianza Lima se pronunció sobre el nivel que viene mostrando Paolo Guerrero en el torneo local y la Copa Libertadores. En ese sentido, el popular 'Patrón' sorprendió con sus cuestionamientos.

"Ya prácticamente tiene que retirarse. Más es lo que camina que lo que corre. No marca. Solo espera que le den el balón", manifestó en diálogo con el periodista Wilmer Robles.

José Velásquez y su dura crítica a Paolo Guerrero. Foto: Twitter/Tadokoro

Paolo Guerrero no descarta retirarse en Alianza Lima en el 2025

Paolo Guerrero, reconocido como uno de los más grandes futbolistas en la historia del fútbol peruano, ha comenzado a considerar su futuro en el deporte. A sus 41 años, el delantero de Alianza Lima, que continúa mostrando un excelente estado físico, ha insinuado que la opción de retirarse podría estar en su horizonte cercano. Esta reflexión marca un momento significativo en la carrera de un jugador que ha dejado una huella imborrable en el balompié nacional.

“Las personas me dicen ‘¿hasta cuándo piensas jugar?’, pero yo digo que me siento bien, termino los partidos bien, no me lesiono. A final de año haré una evaluación yo mismo, conscientemente, y diré si estoy para jugar o no. En diciembre lo voy a decidir. Por ahora yo me siento muy bien”, señaló para las cámaras de Canal N.

¿Cuántos goles tiene Paolo Guerrero con Alianza Lima en el 2025?

Paolo Guerrero anotó 6 goles con la camiseta de Alianza Lima en lo que va del 2025, dos de estos tantos fueron en Copa Libertadores y los cuatro restantes en el Torneo Apertura de la Liga 1.