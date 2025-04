¿A qué hora juega Alianza Lima vs Sao Paulo desde Brasil por la Copa Libertadores 2025?

Alianza Lima vs Sao Paulo EN VIVO se enfrentan HOY, jueves 10 de abril, desde las 7.30 p. m. (hora peruana) por la fecha 2 del grupo D en la Copa Libertadores 2025. El partido se jugará en el estadio Morumbí y será transmitido por ESPN y Disney Plus (streaming). Para que no te pierdas el minuto a minuto gratis por internet, sigue la cobertura ONLINE de La República Deportes, que te llevará el marcador actualizado, con videos de goles e incidencias, así como el resumen y el resultado final.