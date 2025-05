Olimpia de Fabián Bustos logró una impresionante remontada ante su eterno rival, Cerro Porteño, por la jornada 17 del torneo Apertura 2025. El equipo del estratega argentino, que llegaba muy cuestionado por su rendimiento en la liga local y la Copa Libertadores, mostró rebeldía en el tradicional compromiso y remontó en el último minuto.

Al finalizar el partido, el extécnico de Universitario de Deportes, dejó un 'picante' frase sobre lo que significó ganarle de visita al elenco blaugrana en el estadio La Nueva Olla.

Fabián Bustos y su picante mensaje tras ganar el clásico de Paraguay

El director técnico de Olimpia expresó que no merecían estar en desventaja al finalizar el primer tiempo. No obstante, en el complemento, el equipo intensificó su ataque, buscando llegar al área rival con más jugadores, lo que les permitió ganar 2-1 en el último minuto gracias al tanto de Luis Abreu.

"No es que cambiamos la actitud, pero no merecíamos irnos abajo en el resultado en el primer tiempo. Fue un partido parejo en todo sentido, no era justo que ellos se vayan con ventaja en el primer tiempo. Ya en el segundo tiempo fue con la misma actitud, sí les pedí que teníamos que ser más agresivos, de poner un plus más cada uno", manifestó en conferencia de prensa.

“Siento agradecimiento con mis jugadores porque nunca bajaron los brazos y por cómo pelearon. La victoria es gracias al sacrificio y compromiso de los jugadores. Los clásicos no son para cualquiera, los clásicos se gana y ganamos”, agregó sobre lo que representar ganar un clásico.

Resultados de Fabián Bustos en Olimpia

Fabián Bustos ha tomado las riendas de Olimpia tras la salida de Martín Palermo, enfrentando un inicio desafiante en su nuevo rol. Si bien su ciclo empezó con un contundente triunfo 3-1 sobre Sportivo Luqueño. Los sucesivos empates frente a Peñarol (Copa Libertadores) y Sportivo Trinidense (Torneo Apertura) despertaron una serie de cuestionamientos hacia su gestión.

Su reciente victoria contra Cerro Porteño en el superclásico generó un ambiente de calma y permite que el 'Decano' se acerque al líder Libertad en la tabla de posiciones.