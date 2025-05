Cerro Porteño vs Olimpia EN VIVO: horario y canal TV para ver el superclásico de la liga paraguaya

¿A qué hora juegan Cerro Porteño vs Olimpia en vivo? El clásico del fútbol paraguayo se disputará este sábado 3 de mayo por la fecha 17 del Torneo Apertura 2025. Ambas escuadras se verán las caras es el Estadio La Nueva Olla, a partir de las 3.30 p. m. (hora peruana) y 5.30 p. m. (hora paraguaya), y la transmisión estará a cargo de la señal de Tigo Sports. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que realizará La República Deportes.

El equipo de Fabián Bustos afronta un momento complicado tras los malos resultados en la liga local y la Copa Libertadores. Por su parte, los dirigidos por Diego Martínez necesitan un triunfo ante su clásico rival para meterle presión al líder Libertad.

¿A qué hora jugarán Cerro Porteño vs Olimpia?

En territorio paraguayo, el horario del choque entre Cerro Porteño y Olimpia está programado para las 4.30 p. m. Revisa la guía de horarios para otros países:

México: 2.30 p. m.

Perú, Colombia, Ecuador: 3.30 p. m.

Bolivia, Venezuela: 4.30 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, Uruguay: 5.30 p. m.

¿Qué canal transmitirá el Cerro Porteño vs Olimpia?

El cotejo entre Olimpia vs Cerro Porteño será transmitido por la señal de Tigo Sports para todo el territorio paraguayo.

¿Qué canal es Tigo Sports?

Tigo Star: canal 507 (SD) y 1507 (HD)

Sur Multimedia: canal 15 (analógico), 107 (digital) y 709 (HD)

TV Cable Conexión: canal 24 (analógico)

Mi Cable: canal 25 (analógico), 103 (digital) y 711 (HD).

¿Cómo ver Cerro Porteño vs Olimpia ONLINE?

Si no quieres perderte el Cerro Porteño vs Olimpia por internet, ingresa a la página web de Tigo Sports o mediante el aplicativo Tigo Sports app (solo en Paraguay). En el caso de que no tengas acceso a ninguna de estas plataformas, puedes informarte a través de la cobertura ONLINE que realizará La República Deportes.

¿Dónde juegan Cerro Porteño vs Olimpia?

El escenario que acogerá el partido de la Primera División de Paraguay será el Estadio La Nueba Olla. Este recinto se ubica en la ciudad de Asunción y cuenta con capacidad para más de 45.000 espectadores.

Alineaciones Cerro Porteño vs Olimpia

Alineación de Olimpia: Gastón Olveira; Alberto Espínola, Robert Rojas, Lisandro López, Facundo Zabala; Richard Ortiz, Rodney Redes, Iván Leguizamón, Alex Franco; Derlis González, Darío Benedetto.

Gastón Olveira; Alberto Espínola, Robert Rojas, Lisandro López, Facundo Zabala; Richard Ortiz, Rodney Redes, Iván Leguizamón, Alex Franco; Derlis González, Darío Benedetto. Alineación de Cerro Porteño: Roberto Jr. Fernández; Alan Benítez, Gustavo Velázquez, Matías Pérez, Guillermo Benítez; Jorge Morel, Robert Piris da Motta, Federico Carrizo; Cecilio Domínguez, Juan Manuel Iturbe y Jonatan Torres.

Cerro Porteño vs Olimpia: historial reciente

Estos son los resultados de los últimos 5 superclásicos que disputaron por la Primera División de Paraguay.