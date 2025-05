La victoria de Cienciano sobre Alianza Lima en Matute dejó muchas polémicas debido a la cuestionada actuación del árbitro Bruno Pérez, quien no revisó un jalón en el área a Paolo Guerrero, expulsó al 'Depredador', Carlos Zambrano y Néstor Gorosito, además de pitar una pena máxima a favor de los visitantes por un codo de Carlos Zambrano sobre Valoyes. Precisamente esta última jugada fue muy criticada, porque algunos aseguraban que sí era para cobrar penal y otros no.

Uno de los que estuvo en contra de la decisión del juez fue José Carvallo, exjugador de Universitario de Deportes y hoy comentarista de L1 Max, quien aseguró que no fue falta para Cienciano. El exportero señaló lo siguiente: "A mí personalmente no me parece penal, ni tampoco falta".

Tras el pitazo final, la mesa de L1 Radio empezó a discutir sobre las polémicas que dejó Bruno Pérez en el estadio Alejandro Villanueva. Con respecto a la falta que derivó en el gol de Christian Cueva a Alianza Lima, muchos consideraron que no era penal, sobre todo el exportero de Universitario de Deportes.

"A mí personalmente no me parece penal, ni tampoco falta. No siento que Zambrano haya... No es intención, sino que no haya levantado el brazo de una forma alevosa como sí lo levantó en el clásico Paolo. Para mí ahí sí fue exagerado en levantar el brazo. Este gesto que hace Carlos es totalmente natural. Valoyes sí se le pega y lo golpea, pero no me parece sancionable", señaló José Carvallo.

¿Qué dijo Franco Navarro sobre el árbitro Bruno Pérez?

Sobre el final del encuentro, el director deportivo de Alianza Lima se pronunció en contra del árbitro Bruno Pérez y apuntó fuerte: "(...) Como se dio el partido, todos somos testigos de lo que ocurrió. Bruno Pérez se complicó y complicó un partido innecesariamente. Yo tengo un sentir y, más allá de lo que vemos, creo que nos pasa factura no haber ido a la asamblea de la FPF del otro día. No se puede ser tan parcializado y tener tanto miedo. Esto fue una vergüenza. Nosotros vamos a seguir peleando como Alianza Lima, a los jugadores no le podemos reclamar nada", sostuvo en diálogo con L1MAX.