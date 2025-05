Universitario vs Cusco FC EN VIVO: ¿en qué canal y a qué hora ver el partido por la fecha 11 de la Liga 1 2025?

Universitario vs Cusco FC se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este sábado 3 de mayo por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. Cremas y cusqueños se ven las caras en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, a partir de las 6.30 p.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de L1 Max. Los dirigidos por Jorge Fossati vienen con un gran envión anímico luego de aplastar 6-0 a UTC y ser más líderes que nunca del campeonato. Sin embargo, al frente, tendrán un rival complicado y que suele hacerse fuerte cuando juega de local. En la previa de este compromiso, se ha formado una polémica alrededor de la posible titularidad de Marco Saravia en el equipo cusqueño. Al estar prestado por la 'U', no podrían utilizar por la cláusula. Sin embargo, Miguel Rondelli, DT del elenco imperial, afirmó que no existe ningún obstáculo para que pueda alinear al defensor.