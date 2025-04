Daniel 'Soncora' solo tiene en su mente una cosa: ser campeón mundial y destruir a cualquier rival que quiera impedir este sueño. El peleador peruano tendrá una cita con la historia este sábado 3 de mayo, cuando se enfrente al estadounidense Montel Jackson para lograr meterse entre los 15 mejores del mundo en la división peso gallo de la UFC.

A pocos días de presentarse en la cartelera principal del UFC Fight Night – Sandhagen vs Figueiredo, 'Soncora' conversó con La República y remarcó que no permitirá que nadie trunque su sueño.

—Quedan pocos días para la que será la pelea más importante en lo que va de tu carrera

—Me encuentro muy bien, terminando los últimos detalles del campamento. Trabajando en el peso… Ya está todo. Faltan días y ya estoy listo para el siguiente nivel.

—Vienes de un 2024 muy productivo en tu carrera y este año empezarás con una gran oportunidad para seguir escalando en la UFC

—Fue muy productivo (El 2024). Tuve 3 peleas, ahora este 2025 estoy entrando en una pelea por del top 15 de la división. Te dan una gran oportunidad y estoy listo para ello. He mejorado en todos los aspectos del entrenamiento, cada campamento es distinto porque te ponen un oponente distinto.

—Vas a enfrentar a un peleador (Montel Jackson) que solo perdió 2 veces y que se encuentra entre los mejores de la categoría.

—Estamos entrando al top 15 de la división y todos son de un nivel diferente. Estamos haciendo detalles de pelea, momentos de pelea, para buscar una distancia, pelear de una forma diferente y la gente vea la evolución que he tenido. Sabemos que es golpeador, tiene poder en las manos. Vamos a buscar golpearlo de manera inteligente, buscar la incomodidad. Este campamento ha sido el más duro que he tenido. Sabemos que golpea dura, es largo. Lo primero es buscar acortar la distancia, buscar los momentos para que él no esté cómodo (...). Estamos enfrentando a los mejores del mundo. Lo soñé, lo estoy viviendo y voy a destruirlo.

—Sientes alguna presión por mantener tu invicto (17-0)

—No tengo ninguna presión porque siempre doy todo en los entrenamientos, en cada pelea. Voy a salir a matar, a destruir a mi oponente, voy a ganar el próximo 3 de mayo y voy a salir con la bandera en alto.

—¿Cómo ha sido el apoyo de tu familia en estos momentos y a muy poco del combate?

—Mi familia siempre apoyándome. Mis entrenadores de Perú, uno está aquí en Estados Unidos. Acá tengo un equipo y todos comparten la misma idea que tenemos. Todo se ha sumado y se hace una buena energía. Eso que capto de ellos es muy importante.

—Luego de ver la pelea de Kevin Borjas y con Gastón Bolaños que compartirá cartelera contigo, ¿qué reflexión tienes sobre el presente de los peruanos en la UFC?

—El presente es fabuloso. Estamos en la mejor liga del mundo. Peleó Kevin Borjas hace poco y ganó. Ahora tenemos a Gastón Bolaños que entra a pelear en la misma cartelera que yo. Aparte, Jesús Pinedo ganó también. Estamos muy bien como peruanos. Haciendo una evolución constante. Es bueno para Perú que hay muchos peleadores que se van a sumar. En Perú hay nuevas organizaciones que están saliendo y todo es para sumar.

—¿Cuál es la imagen que se tiene sobre los peleadores peruanos en el extranjero?

—No sabría decir cuál es la imagen, pero cuando yo llegué aquí mucha gente pensó que no era de Perú, por la lucha, la defensa, el golpeo, las ganas de seguir adelante. Me decían que parecía de otro país. Ahora, pelear con un peruano es distinto. Tenemos la sangre: somos duros, salimos adelante de las circunstancias que se nos dan en la vida. Para mí, el peruano tiene mucho poder en sí mismo.

—¿Cómo definirías todo lo que te ha pasado en los últimos años?

—Lo puedo retratar en una sola palabra: disciplina. Eso te lleva a ser diferente, distinto. Hay mucha gente que quiere algo, lo sueña y a veces dice ‘por qué no me pasan estas cosas’. Tienen que darlo todo. No hay otra forma de decirlo. Mucha disciplina en lo que quieres. Si lo sueñas lo puedes lograr, pero la disciplina es lo que te hace diferente a todo.

—Algún mensaje que quieras dejarle a tus seguidores y todos los que estarán pendientes a la pelea

—Quiero agradecerle a las personas que me envían mensajes o comparten lo que estoy trabajando. Pueden seguirme a través de mis redes sociales. Les puedo decir que confíen, que tengan fe. Así como mucha gente dice que mi oponente es duro, yo también soy duro. Voy a salir a ganar, no importa de dónde sea ni quién sea. Es la gran oportunidad que me están dando. No existe persona que me pueda ganar. Lo digo de esta forma porque he trabajado muy duro para este momento y la vida me ha tratado de una forma en la que valoro esto (...).

¿Cuándo pelea Daniel 'Soncora' en la UFC?

Daniel 'Soncora' Marcos se enfrentará a Montel Jackson el sábado 3 de mayo en el Wells Fargo Arena en Des Moines, Iowa (Estados Unidos).

Banner oficial de la pelea. Foto: UFC

Cartelera del UFC Fight Night Sandhagen vs Figueiredo

Esta es la cartelera principal del UFC Fight Night, la cual empezará alrededor de las 8.00 p. m. (hora peruana).