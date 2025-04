Cuando todo parecía encaminado para que el DT Carlo Ancelotti se convierta en nuevo entrenador de la selección brasileña —una vez finalice su etapa en el Real Madrid— la operación se cayó de forma sorpresiva. Según informó la prensa española, 'Carletto' ya no irá a Sudamérica y su nuevo destino podría estar en Arabia Saudita, desde donde habría recibido una jugosa oferta de 50 millones de euros por temporada.

El diario Marca aseguró que el propio DT se comunicó personalmente con el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Ednaldo Rodrigues, para agradecerle el interés y rechazar la propuesta. Mundo Deportivo, por su parte, se aventuró a señalar que el equipo que estaría tras los pasos del italiano sería el Al Hilal, uno de los más poderosos de la liga saudí.

¿Qué dijo Carlo Ancelotti acerca de entrenar en Arabia Saudita?

A raíz de esta información, los medios deportivos de España recordaron las palabras que Ancelotti dijo alguna vez acerca de la posibilidad de ir a Arabia Saudita. "¿Por qué no? Si quiero seguir entrenando cuando acabe aquí, ¿por qué no?", comentó durante una rueda de prensa en febrero de este año.

"A pie me iría por 500 millones, no necesito vuelo. Iría andando...", llegó a expresar en diciembre del 2023 acerca de la decisión del golfista Jon Rahm de ir a competir al país de Oriente Medio, aunque luego aclaró que lo decía en modo de broma. "Es broma, cada uno elige lo que quiere. El mundo está cambiando, y cambiará. No me sorprendo de nadie", sostuvo.

¿Hasta cuándo dirigirá Carlo Ancelotti al Real Madrid?

En su última renovación de contrato, Ancelotti extendió su vínculo con el equipo merengue hasta fines del 2026. Sin embargo, la pésima campaña realizada en la temporada 2024-25 ha llevado a los hinchas a exigir su salida antes de tiempo, pedido que la directiva habría aceptado.

No obstante, según ESPN, la negociación para rescindir contrato ha entrado en un punto muerto debido a que el técnico pretendería recibir una buena parte del salario que le correspondería por el tiempo restante que debía pasar en la Casa Blanca. La postura del Madrid, en cambio, es cumplir con el compromiso hasta mediados de este año, pero sin pagar nada más.