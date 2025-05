En las últimas horas, César Farías se ha vuelto tendencia en Colombia. El DT que algún momento sonó para dirigir a Universitario protagonizó un tenso momento al encarar al periodista José Hugo Illera durante una conferencia de prensa. El actual entrenador de Junior de Barranquilla se encontraba brindado una conferencia de prensa, pero no soportó la consulta del comunicador. Por ello, se levantó de su sitio y se dirigió hacia él para increparlo.

Illera le preguntó sobre la falta de espacios para que los medios puedan acompañar el equipo colombiano durante sus entrenamientos. Farías respondió que esta situación no dependía de él, pero el periodista aseguró que estaba dando a entender que los jugadores no querían a la prensa tan cerca. Su respuesta desató la ira del estratega venezolano.

César Farías perdió los papeles con periodista durante conferencia de prensa

"No depende de mí, hay un protocolo que se debe seguir, que uno debe respetar, no lo decido yo, también se escucha a los jugadores, han existido otro tipo de motivos, por consecuencia que alguno de ustedes la ha generado, debe haber algún motivo, yo no tengo problema", contestó Farías en un principio.

Al escuchar la réplica del comunicador, Farías respondió visiblemente incómodo: "No, yo no estoy dando a entender nada, tú sabes bien que es lo que ha pasado, pregúntale a los jugadores, no me preguntes a mí". Al término de la conferencia de prensa, se dirigió hacia donde estaba Illera.

"Yo te he respetado, desde que yo llegué aquí me quieres exponer delante de la gente. Y hablaste con Ómar (jefe de prensa del equipo) del tema, yo soy entrenador de fútbol, no tengo que ver con eso. Y hablaste con Ómar del tema", le increpó.

Finalmente, le pidió que se detenga con sus comentarios tendenciosos, puesto que no es la primera vez que lo critica. "Exijo respeto para que me respeten, ya está bueno José Hugo. Me diste palo por todos lados, pero hasta aquí. Nunca te reclamé nada, te dejé tranquilo", sentenció.

César Farías y la vez que pudo llegar a Universitario de Deportes

Al final del 2023, cuando Jorge Fossati dejó Universitario, una de las opciones que sonaban con fuerza para el banquillo era César Farías. El DT llanero era el principal favorito y parecía que su llegada era cuestión de tiempo. Sin embargo, todo se cayó a último minuto y la 'U' se decantó por Fabián Bustos.

Posteriormente, se empezó a decir que Universitario había dejado sin trabajo a Farías. No obstante, tiempo después, el propio estratega desmintió esta información.

"Sí (estuve cerca de llegar a Universitario), pero no pude desligarme de Águilas (Doradas), por eso no llegué. Todo fue en buenos términos con la dirigencia de la 'U' y no me hicieron perder el trabajo como decían por acá. Ellos necesitaban un entrenador en el lapso en el que no podía estar. A raíz de eso termino y a los 15 días llego a América de Cali", declaró para GOLPERÚ.