Cuando Jorge Fossati dejó Universitario al final del 2023 para asumir la dirección técnica de la selección peruana, la primera opción de la 'U' para reemplazarlo fue César Farías, pero finalmente escogieron a Fabián Bustos, artífice del bicampeonato crema en el año de su centenario. Ante ello, surgieron rumores que echaban la culpa a la 'U' de dejarlo sin trabajo.

Sin embargo, en la previa del Sport Boys vs Junior del último sábado 18, el estratega venezolano que hoy dirige al Tiburón desmintió dichas habladurías y destacó la buena relación que mantiene con los cremas. Por ello, Jean Ferrari se pronunció sobre las palabras del entrenador y resaltó su profesionalismo.

Jean Ferrari celebró declaraciones de César Farías

Zanjada la polémica sobre la frustrada llegada de César Farías a Universitario, Jean Ferrari festejó el profesionalismo del entrenador venezolano y lo halagó al llamarlo "crack".

"Un crack, César, siempre un gusto tener buena relación con gente de fútbol, somos profesionales y nos comportamos como tal, ¡seguimos!", publicó el mandamás merengue en su cuenta de X.

Jean Ferrari compartió un tuit de las declaraciones de César Farías. Foto: captura de X/Jean Ferrari

César Farías desmiente mala relación con Universitario

En diálogo con GolPerú, en la previa del partido entre Sport Boys vs Junior por el Torneo Lizárraga 2025, el DT llanero se refirió a su frustrada llegada a Universitario para la Liga 1 2024 y aclaró que no fue culpa de la 'U' de que se quede sin empleo.

"Sí (estuve cerca de llegar a Universitario), pero no pude desligarme de Águilas (Doradas), por eso no llegué. Todo fue en buenos términos con la dirigencia de la 'U' y no me hicieron perder el trabajo como decían por acá. Ellos necesitaban un entrenador en el lapso en el que no podía estar. A raíz de eso termino y a los 15 días llego a América de Cali", detalló.

¿Qué dijo César Farías tras el triunfo de Universitario ante su equipo, Junior de Barranquilla?

"Jugamos contra un buen equipo, que viene de ser bicampeón, que arrancó con Fossati, después pasó a las manos de Fabián (Bustos). Han tenido buena regularidad sus jugadores, y qué mejor preparación que esta, que nos obliguen a mejorar", manifestó Farías luego del triunfo de la 'U' por 3-1 ante Junior de Colombia.

"El juego es parte de la pretemporada. Nosotros fuimos muy débiles en las dos áreas, nos hicieron dos goles desde saques de banda. No hay mejor preparación que aquella que nos enfrenta a adversidades", agregó el estratega de 51 años.