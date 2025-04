Pasan los días y Universitario aún no define a su próximo entrenador. Después de la salida de Fabián Bustos, la 'U' se puso a analizar a diversos técnicos en el plano sudamericano y algunos nombres empiezan a sonar con fuerza. Una de las alternativas que manejaría la dirigencia crema es Juan Reynoso. El 'Cabezón' está sin equipo tras su paso por la selección peruana y es del gusto del 'Puma' Carranza.

El ídolo merengue habló sobre el próximo estratega que tomará las riendas de Universitario. En principio, descartó el posible regreso de Jorge Fossati, quien habría sido ofrecido por su representante. En este sentido, su principal candidato es Juan Reynoso.

'Puma' Carranza prefiere a Juan Reynoso antes que a Jorge Fossati en Universitario

El 'Puma' señaló que prefiere los técnicos nacionales. Además, considera que Juan Reynoso se siente representado por Universitario, por lo que sería una buena opción para el banquillo estudiantil de cara al Torneo Apertura y la Copa Libertadores.

"Yo elijo a Juan Reynoso porque ha demostrado lo que es. A mí me gustan los técnicos nacionales, así le guste o no a la gente, yo respeto todo. Pero a mí me gustan los técnicos nacionales que sientan la camiseta", dijo en el programa 'La Interna'.

'Puma' Carranza habló sobre la repentina salida de Fabián Bustos de Universitario

La salida de Fabián Bustos cayó como un baldazo de agua fría en Universitario. A pesar de ello, el 'Puma' comprende completamente la decisión del DT argentino. Para el exfutbolista, Bustos se cansó de todo lo que vivió en el fútbol peruano.

"A mí me parece muy claro el profesor, está aburrido de tantas cosas, que venga un 'pelón' y diga tantas cosas. Lamentable. Lo que dice le cae a todos porque está mal organizado el campeonato. También se va por eso, por aburrimiento. La verdad no debe doler. Lo que se está viendo, lo que se maneja fuera de la institución, te aburre", agregó.