Fabián Bustos comienza una nueva etapa en su carrera como director técnico al frente del Club Olimpia de Paraguay. El entrenador argentino fue anunciado el último jueves de forma oficial como nuevo DT del ‘Decano’ luego de su paso por Universitario, donde sacó campeón al equipo crema en el año de su centenario. No obstante, pese a su importante paso por el club estudiantil, el estratega manifestó, durante la conferencia de prensa de su presentación, que siempre quiso estar con los Albos.

Durante su intervención, Bustos, de 56 años, añadió que tuvo oportunidad de llegar a la ‘O’ en diferentes ocasiones; sin embargo, nunca se pudo concretar su fichaje. Ahora, el extécnico del bicampeón peruano intentará revertir el mal momento por el que atraviesa su nuevo equipo, que está a 12 puntos del líder en el torneo doméstico y que es último en su grupo en la Copa Libertadores tras perder sus dos primeros partidos.

Fabián Bustos fue presentado como nuevo DT de Olimpia

Fabián Bustos fue presentado manera oficial como nuevo director técnico del Club Olimpia, en reemplazo de Martín Palermo. Su llegada al equipo paraguayo fue un momento clave en su carrera, ya que este es uno de los clubes más grandes de Sudamérica, con una rica historia y ambiciones claras tanto a nivel local como internacional.

Durante la rueda de prensa de su presentación, Bustos hizo una polémica declaración que podría caer mal en los hinchas de Universitario. “Lo que significa para mí venir a este club es venir al más grande de Paraguay, que me acerca a seguir buscando objetivos que tengo para mi vida, para mi carrera. Estoy convencido que siempre quería estar acá, que siempre quería llegar”, inició.

“Como dice el presidente, en distintos procesos de cambio de entrenador, estuvo la posibilidad y por X motivos no se dio y hoy estoy en el lugar donde quiero estar. Seguramente está difícil el arranque de poder conseguir el Apertura, pero mientras los números estén hay que seguir, aparte hay que sumar para el acumulado. Conseguir un título, que es lo que más quiero”, agregó Bustos.

Fabián Bustos se quebró en entrevista tras dejar Universitario

Previo a su presentación en Paraguay, Fabián Bustos ofreció una entrevista a ‘Hablemos de Max’, de L1 Max, donde expresó su agradecimiento a los hinchas de Universitario y al propio club por todos los momentos que vivió. Durante su declaración, el técnico se mostró muy emocionado y estuvo al borde de las lágrimas.

“Muchas gracias por todo el apoyo que me dieron, a mi familia y por vivir momentos hermosos. Seguro que sí (La ‘U’ dejó una huella en su vida). La verdad tengo esa sensación de que hice un gran trabajo, pero me gustaría haber hecho mejores cosas internacionalmente y colaborar para el fútbol peruano y que no nos miren de otro lado como que somos fáciles”, sostuvo el entrenador.