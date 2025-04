Alianza Lima viene sorprendiendo en la Copa Libertadores 2025 al lograr hazañas que han captado la atención de expertos y aficionados. Mister Chip, reconocido estadístico deportivo español, ha elogiado el desempeño de los íntimos, destacando su estatus como el mejor equipo del Perú, por encima de Universitario de Deportes y Sporting Cristal.

Como se sabe, Alianza Lima ha superado tres fases previas en la Copa Libertadores eliminando a rivales de peso como Boca Juniors, en La Bombonera y a Nacional. Ahora, el equipo dirigido por Néstor Gorosito ha tenido un inicio irregular en la fase de grupos; no obstante, su reciente empate 2-2 ante Sao Paulo ha renovado las esperanzas y los ha puesto a la palestra internacional.

¿Qué dijo Mister Chip sobre Alianza Lima?

Esta reciente actuación de Alianza Lima ante Sao Paulo en el Estadio Morumbí, en Brasil, ha generado el elogio de Mister Chip, quien al hablar sobre esta hazaña catalogó al equipo victoriano como el más grande del fútbol peruano. Esta percepción la dio en el programa streaming ‘Despejados’.

“Alianza Lima, la semana pasada ante Sao Paulo, consiguió -por primera vez después de 19 derrotas seguidas- puntuar en Brasil un partido de Copa Libertadores. Alianza Lima es uno de los equipos más grande del Perú; si no es el más grande. No lo voy a decir categóricamente porque hay mucha pelea ahí con Universitario de Deportes y Sporting Cristal, no me quiero meter ahí, pero es de los más grandes y llevaba 19 derrotas seguidas y lo hizo remontando un 2-0 a Sao Paulo, que es uno de los equipos más grandes de Sudamérica, y después eliminó a Boca Juniors. Alianza Lima está haciendo una gran Copa Libertadores”, aseguró.

Un inicio complicado de Alianza Lima en la fase de grupos de la Copa Libertadores

Alianza Lima comenzó su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025 con una derrota 1-0 en casa ante Club Libertad. Este resultado no fue el esperado por los aficionados, quienes confiaban en que el equipo aprovecharía la localía para sumar puntos desde el inicio.

Sin embargo, el equipo no se dejó desanimar y mostró su verdadero potencial en el siguiente encuentro. La remontada histórica contra Sao Paulo, donde lograron empatar 2-2 tras estar 2-0 abajo, fue un claro ejemplo de la capacidad de lucha y determinación del plantel. Eryc Castillo y Kevin Quevedo se convirtieron en los héroes de la jornada, anotando goles cruciales que les permitieron sumar un punto valioso en Brasil.