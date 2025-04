¿Se acabó la discusión? Winston Reátegui, presidente de la Conar, rompió su silencio y se pronunció sobre la jugada polémica que tuvo lugar en el clásico del fútbol peruano entre Alianza Lima y Universitario. En dicha ocasión, Paolo Guerrero tuvo un fuerte choque con Williams Riveros, que el árbitro Daniel Ureta juzgó como tarjeta amarilla al delantero íntimo; sin embargo, los jugadores cremas esperaban que le muestre la tarjeta roja. Para Reátegui, el juez actuó de forma correcta, pues “no hay intensidad en el salto”.

Con estas declaraciones, el presidente de la Conar respaldó a Daniel Ureta, quien fue duramente criticado por su criterio al momento de dar su fallo en esta acción. Para la ‘U’, era una roja clara para Guerrero, pero para el goleador, es Riveros quien impacta su rostro contra su codo.

¿Paolo Guerrero debió ser expulsado en el clásico? Presidente de la Conar da su veredicto

El último miércoles, Winston Reátegui, presidente de la Conar, brindó una entrevista para ‘Ovación Edición Central’ de Radio Ovación, donde dio su opinión sobre el actuar de Daniel Ureta en el clásico disputado por la fecha 7 de la Liga 1. El exárbitro defendió la labor de Ureta, quien sancionó con tarjeta amarilla el codazo de Paolo Guerrero en contra de Williams Riveros, el cual, para muchos, debió ser sancionado con roja.

“Para mí no es tarjeta roja, no hay una intensidad en el salto, hay un contacto, sí. Por eso el árbitro consideró amarilla, el VAR también, es por eso que no fue llamado el árbitro Ureta a ver el VAR”, precisó Reátegui, quien suele presentarse en diversos medios con el objetivo de dar transparencia en las decisiones arbitrales.

Asimismo, explicó el motivo por el cual Ureta no fue llamado por el VAR para revisar la jugada. “¿Cuándo es invitado? Cuando no hay coincidencia de decisión entre lo que el árbitro observa y lo que ven los que están en el VAR. En este caso, el VAR consideró que no era tarjeta roja, para Ureta en la cancha tampoco era una tarjeta roja, por eso consideraron que el llamado no era necesario”, sostuvo.

Asesor FIFA asegura que Paolo Guerrero si debió recibir la tarjeta roja

Contrario a lo manifestado por Winston Reátegui, el exárbitro argentino y ahora asesor FIFA, Miguel Scime, indicó que Paolo Guerrero sí debió ser expulsado por Daniel Ureta. Para él, el delantero de Alianza Lima cometió una “conducta violenta”, por lo que indicó que el juez principal cometió un error en conjunto con los encargados del VAR, que debieron advertirle sobre el hecho.

“El primer error significativo se produjo en los minutos iniciales del partido, cuando un futbolista de Alianza Lima aplicó un golpe con el antebrazo al rostro de su adversario. Pese a la claridad del impacto y a la gravedad de la acción, el árbitro principal no advirtió la infracción y el juego continuó”, señaló Scime en su canal de YouTube.

“Fue entonces cuando el VAR debió intervenir con mayor contundencia: revisar la jugada desde distintos ángulos y velocidades y considerar que era necesario llamar a Ureta para una revisión en campo (OFR), omitiendo una clara conducta violenta que debió sancionarse con tarjeta roja. Esta omisión representó una falla colectiva, tanto del árbitro de campo como del equipo en cabina”, agregó el argentino.