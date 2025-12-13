HOYSuscripcion LR Focus

Jeriel De Santis vuelve al Perú: exdelantero de Alianza Lima será el '9' de Juan Reynoso en Melgar

¡Bombazo! Jeriel De Santis regresará a la Liga 1, pero esta vez para representar los colores de Melgar de Arequipa. El atacante venezolano busca su revancha tras su olvidable paso por Alianza Lima.

Jeriel De Santis marcó 13 goles en Caracas FC. Foto: X/Melgar
Sorpresa en el mercado de fichajes. Jeriel De Santis regresará a la Liga 1 para jugar en Melgar de Arequipa por todo el 2026. El exdelantero de Alianza Lima se perfila para el '9' titular en el proyecto de Juan Reynoso de cara a la próxima temporada. Con 23 años, De Santis vuelve a nuestro balompié para cobrarse una especie de revancha después de no trascender con camiseta blanquiazul en el 2024.

Este 2025, el atacante oriundo de Venezuela estuvo defendiendo los colores de Caracas FC, club en el que debutó oficialmente como jugador profesional. Sus números no fueron nada despreciables: marcó 13 goles en 35 partidos disputados con los llaneros.

lr.pe

Jeriel De Santis es nuevo jugador de Melgar de Arequipa

A través de redes sociales, Caracas FC fue el encargado de confirmar la llegada de Jeriel De Santis a Melgar de Arequipa. "Cedido. Jeriel De Santis jugará a préstamo por un año con opción a compra, en el FBC Melgar de Perú. ¡Éxitos en tus nuevos retos. Con todo!", informó el elenco venezolano.

Posteriormente, Melgar lo anunció como su nuevo y flamante refuerzo. "¡Bienvenido al Dominó, Jeriel! Delantero de 23 años y 1.90 m, que llega tras una sólida temporada con Caracas FC este 2025, en la que registró 13 goles y 2 asistencias entre la Liga Venezolana y la Conmebol Sudamericana", comunicaron.

Caracas anuncia llegada de De Santis a Melgar. Foto: captura de X.

lr.pe

¿Cuál es actual valor de mercado de Jeriel De Santis?

De acuerdo a la última actualización del portal Transfermarkt, Jeriel De Santis tiene un valor en el mercado de 300.000 euros.

