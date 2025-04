Fin de una era. Cristian Díaz no seguirá como director técnico de Cienciano tras caer derrotado por 1-0 ante Alianza Universidad en condición de local. La administración se comunicó con él luego de perder en Cusco. En las próximas horas, el cuadro imperial lo hará oficial en sus redes sociales.

El 'papá' no ha podido ganar un partido desde hace 5 fechas, tanto en torneo local como en la Copa Sudamericana. La seguidilla de empates y la última caída de local ante el equipo huanuqueño no fue del agrado de la directiva y decidió comunicarle que no seguirá más al mando de Cienciano.

Cristian Díaz no seguirá en Cienciano. Foto: captura de pantalla de X

Cristian Díaz no continuará al mando de Cienciano

Días atrás, se hablaba sobre una posible salida de Christian Cueva del cuadro imperial, esto debido a que al entrenador argentino no le gustó que 'Aladino' haya faltado 4 días seguidos al entrenamiento en Cusco. Sin embargo, la directiva tomó una fuerte decisión con el entrenador argentino por los malos resultados que lo han llevado a su salida. La administración ya se comunicó con él para confirmarle que no seguirá al mando de Cienciano, solo falta el anuncio oficial del club.

¿Cuál fue la molestia de Cristian Díaz con Christian Cueva?

Según información obtenida por La República, Christian Cueva habría tenido un desacuerdo con el entrenador Cristian Díaz. La situación se originó tras la ausencia del futbolista en los entrenamientos durante cuatro días consecutivos, lo que habría generado incomodidad en el técnico. Cueva decidió reincorporarse en la quinta jornada, gesto que fue percibido como una falta de compromiso por parte del estratega.

La indisciplina de Christian Cueva habría generado una creciente tensión en su relación con el entrenador Cristian Díaz dentro del vestuario. Ante esta situación, el técnico optó por no contar con el jugador en los próximos encuentros. Mientras tanto, la directiva de Cienciano estaría gestionando la rescisión de su contrato para oficializar su salida del equipo cusqueño, poniendo así fin a su etapa en el club.