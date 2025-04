Christian Cueva se encuentra en medio de la controversia tras quedar nuevamente fuera de la convocatoria en Cienciano. Esta vez, 'Aladino' no jugó en el empate 1-1 del 'Papá' contra Caracas FC por la fecha 2 de la Copa Sudamericana 2025. El volante nacional quedó fuera de la nómina, una vez más, y tras el partido surgieron algunos rumores de que su futuro estaría lejos del elenco cusqueño. Este miércoles 9 de abril, Sergio Ludeña, administrador del club, descartó la salida del futbolista de 33 años de la institución.

En su llegada al Perú tras viajar a Venezuela con la delegación de Cienciano, Sergio Ludeña aseguró que hasta el día de hoy Christian Cueva es jugador del 'Papá' y confesó que si no ha sido llamado por el entrenador Cristian Díaz para jugar los últimos encuentros ha sido solamente por decisión técnica.

Administrador de Cienciano se refirió a Christian Cueva

"Christian es un jugador más del plantel, tiene contrato con nosotros, si no ha sido convocado es por una decisión técnica. Pero Cueva sigue siendo de Cienciano", declaró a los medios.

Al ser consultado sobre si dentro del club se ha hablado sobre la salida de 'Aladino', el directivo negó ello y señaló que son respetuosos de las decisiones de Cristian Díaz en lo deportivo.

"No ha habido (alguna conversación sobre su salida), ninguna conversación, sigue siendo del club Cienciano. Si no ha sido llamado es por una decisión netamente del área del comando técnico y nosotros respetamos a quién convocan o no", finalizó.

¿Qué dijo Cristian Díaz, técnico de Cienciano, sobre Christian Cueva?

En rueda de prensa tras el empate agónico con el cuadro venezolano, Cristian Díaz evitó hablar a profundidad sobre el caso del volante nacional y dejó una escueta respuesta. "De lo otro, solo hablo de fútbol, del equipo, de los que estamos", sostuvo.