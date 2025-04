Hace algunos días, se conoció Atlético Mineiro iba a demandar a Cienciano ante Conmebol por falta de agua en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Esta sanción acaba de ser confirmada por Sergio Ludeña, administrador del 'Papá'. Según sus declaraciones, han sido notificados de la denuncia, pero culpa al Gobierno Regional del Cusco por esta incómoda situación que tuvo que vivir el conjunto brasileño en el partido por la Copa Sudamericana 2025.

Después del reciente empate de Cienciano ante Caracas, Ludeña habló a detalle sobre la sanción impuesta por Conmebol. De acuerdo a lo que declaró, el recinto deportivo sí tenía agua hasta el minuto 80 que se cortó para todos. Esto debido a una deuda de casi 2.000 soles que no pagó el Gobierno de Cusco.

Cienciano responsabiliza al Gobierno del Cusco por sanción de Atlético Mineiro

"Sí, hemos sido notificados y también hemos recibido la información de que el Gobierno Regional de Cusco no pagó el servicio de agua. Hay responsabilidad del gerente del estadio. Fue para todo el estadio, no para los camerinos de Mineiro. Entonces, le pediríamos a nuestros autoridades en quién depositamos la confianza para ejercer las funciones", declaró en zona mixta.

En adición, cuando fue consultado si se harán cargo de la sanción, Ludeña fue tajante al mencionar quiénes son los responsables. Entiende que este inconveniente pudo evitarse si los encargados pagaban la deuda correspondiente.

"Nosotros como club, con todas las dificultades, cumplimos con pagar el estadio. Nosotros tenemos claro de dónde vienen las responsabilidades. Acá el gerente del estadio Garcilaso no cumplió con sus funciones y esperemos que se haga responsable. No es que no hubo agua, hubo hasta el minuto 80, pero esto se pudo haber previsto por no pagar una deuda de cerca de 2.000 soles", sentenció.

¿Cuándo vuelve a jugar Cienciano por la Copa Sudamericana?

Hasta el momento, Cienciano suma dos empates en la Copa Sudamericana 2025. El primero fue 0-0 ante Atlético Mineiro y el último fue frente a Caracas FC por 2-2 en Venezuela. Ahora, tendrá que visitar a Deportes Iquique en busca de sus primeros tres puntos.

Este cotejo ante los chilenos se llevará a cabo el próximo 24 de abril, a partir de las 7.30 p. m. El recinto que albergará este compromiso será el Estadio Tierra de Campeones.