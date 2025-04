Alianza Lima logró un histórico empate a 2 ante Sao Paulo luego de irse al descanso con el marcador en contra por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. Al término del encuentro, el entrenador Luis Zubeldía explotó en conferencia de prensa por el mal resultado que obtuvieron en el Morumbí y las críticas que recibió por cambios que realizó.

Uno de los puntos por el que la prensa brasileña le echa toda la culpa al DT es el cambio de Ferreirinha, quien había sido el autor de los goles en el primer tiempo y que abandonó el campo de juego a los 65 minutos. Ante esta pregunta, el estratega argentino señaló que tiene muchos jugadores lesionados y que no podía darse el lujo de perder más futbolistas.

"Imposible. Imposible pensar eso en Copa Libertadores. Ferreirinha, con el desgaste que hizo y conociéndolo, es un jugador que si lo dejo más tiempo se me lesiona muscularmente. Usted sabe la cantidad de lesionados que tenemos. ¿Qué quiere, que se nos lesione uno más? Es una obviedad", empezó declarando Luis Zubeldía.

Después, el DT de Sao Paulo señaló lo siguiente: "Está cansado, cada vez que se le ha exigido más tiempo de lo normal, ha sufrido lesiones musculares, que después lo tenemos 30 días afuera, que son cinco o seis partidos y nadie se pregunta, nadie se acuerda que Lucas está lesionado, que Oscar está lesionado, que los dos volantes están lesionados".

Finalmente, aseguró que no puede permitirse que se le lesionen más jugadores: "Sale Ferreirinha, entra Wendel y nos fijamos en el cambio. Por supuesto que no salió bien el campo, pero no puedo permitir que se me lesionen los extremos y más que no tengo extremos".

¿Cómo quedó el Alianza Lima vs Sao Paulo?

Sao Paulo empezó ganando el partido con doblete de Ferreirinha a los 32 y 37 minutos en el primer tiempo. Sin embargo, Alianza Lima lo empató a los 66' y 76' a través de Eryc Castillo y Kevin Quevedo. Tras este resultado, Libertad continúa como líder del grupo D con 6 puntos, seguido del Tricolor con 4. En tercer lugar, están los íntimos con un punto y en el último lugar está Talleres con cero.