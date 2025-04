La estrepitosa derrota de Sporting Cristal por 3-0 frente a Bolívar en La Paz, por la fase de grupos de la Copa Libertadores, encendió todas las alarmas en el Rímac. La hinchada no tardó en manifestar su descontento y, al igual que los aficionados, la crítica especializada reaccionó con dureza. Uno de los más severos fue Diego Rebagliati, confeso hincha celeste, quien no se guardó nada al analizar el momento actual del club del Rímac.

El reconocido comentarista deportivo expresó su preocupación por el rumbo institucional de Cristal y señaló directamente a la dirigencia como responsable del bajo rendimiento deportivo. Sus declaraciones no fueron una simple opinión, sino una advertencia contundente sobre el daño que, en su criterio, viene sufriendo el prestigio de la institución cervecera.

Diego Rebagliati criticó a directivos de Sporting Cristal tras derrota en Copa Libertadores

Durante su intervención en ‘Al Ángulo’, Diego Rebagliati apuntó contra el presidente del club, Joel Raffo, por lo que consideró una gestión desconectada de la historia y exigencias de Sporting Cristal. El comunicador señaló que lo que vive actualmente el club es algo que todos los hinchas veían venir ante los pocos refuerzos para la presente temporada.

“El partido de hoy le da toda la razón al análisis que decía yo y el 90% de hinchas de Cristal: que había que reforzar la defensa, que no podrías traer solo dos refuerzos, los cuales fueron suplentes contra Bolívar y entraron a jugar 10 minutos”, indicó.

“Terminaste jugando un partido decisivo de Copa Libertadores con Irven Ávila. Todos los hinchas de Cristal le tenemos un cariño enorme, pero no está para jugar tanto tiempo. Ávila jugó 70 y tantos minutos contra Palmeiras y hoy casi jugó 80. Cauteruccio no viajó y le ofrecieron a Ruidíaz hace 15 días, hace 20 que estaba desesperado porque un club lo llame”, agregó Rebagliati.

“Sosa de lateral derecho, una defensa que no responde. Távara y Pretell sobrepasados. Un técnico desbordado y aparentemente una dirección del club absolutamente desconcertada y cada vez hundiendo más el prestigio de Cristal”, sostuvo el también comentarista deportivo.

Diego Rebagliati califica como "insostenible" la gestión de Guillermo Farré como DT de Cristal

Además de la crítica institucional, Diego Rebagliati fue directo con el técnico Guillermo Farré, a quien responsabilizó por la falta de identidad y carácter que muestra el equipo en cancha. Calificó su gestión como “insostenible” e hizo referencia a los recientes resultados tanto en el torneo local como en el certamen internacional. Sporting Cristal ha perdido cinco de sus últimos seis encuentros, y según el analista, esto refleja una desconexión total entre el técnico y el grupo de jugadores.

“Crónica de algo que se podía sospechar. Lo que uno no termina de entender es por qué cuidó jugadores y perdió 4-1 en Cajamarca, renunciando al Apertura; y después van y hacen este papelón (en Bolivia). La imagen de Cristal es Enríquez pidiendo a los jugadores que reaccionen”, señaló.

“Un técnico que ha perdido cinco de los últimos seis partidos es insostenible. Pero a estas alturas es el menor de los problemas. Cristal ha terminado dándole la razón a todos los que dijeron a inicios de año que el plantel estaba mal conformado, que no se había reforzado, que la defensa tenía problemas. A veces en el fútbol no hay que sobreanalizar las cosas y basta de sentido común para darse cuenta que algunos que toman decisiones no se quieren dar cuenta”, concluyó.