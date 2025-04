Pedro García pide a Guillermo Farré que no retorne a Lima tras la goleada por Libertadores. Foto: composición LR/Sporting Cristal

El club celeste enfrenta una dura realidad tras su derrota en la Copa Libertadores 2025. La presión sobre el técnico Guillermo Farré aumenta tras la goleada sufrida ante Bolívar, lo que ha llevado a cuestionamientos sobre su continuidad en el cargo. Sporting Cristal no solo perdió 3-0 en su visita a La Paz, sino que también acumula una racha preocupante de cinco derrotas en seis partidos. La situación se torna crítica, y las voces de los analistas no se han hecho esperar, exigiendo cambios inmediatos en la dirección del equipo.

El periodista Pedro García ha sido uno de los más críticos, sugiriendo que Farré debería considerar su renuncia tras la abultada derrota. “Una vergüenza”, así calificó la actuación del equipo, que no logró sumar puntos en la competencia internacional y ha recibido un total de seis goles en dos encuentros.

¿Qué dijo Pedro García sobre Guillermo Farré?

En el programa ‘Vamos al VAR’ de RPP, García no escatimó en palabras al referirse a la situación del equipo. “No se trata de que Raffo lo tenga que sacar. A veces el técnico percibe, es un gesto de hidalguía decir, ‘No le encuentro la vuelta, el equipo no rinde’”, afirmó, haciendo hincapié en la necesidad de una autocrítica por parte de Farré.

El periodista deportivo también destacó que la derrota no solo se limita al marcador, sino que se traduce en una “goleada moral”. “Hoy día Cristal no existió. Ha sido una vergüenza de representación en Bolivia”, agregó, refiriéndose a la falta de respuesta del equipo ante un Bolívar que dominó el encuentro.

Pedro García responsabiliza también a la dirigencia de Sporting Cristal

Pedro García no solo responsabiliza a Farré, sino que también apunta a la directiva del club. “El problema es una serie de ítems que podemos hacer un programa de hora y media y no terminamos. Hay que saber leer el problema”, expresó, sugiriendo que la situación es más compleja de lo que parece.

El comentarista también cuestionó la falta de refuerzos en el equipo, señalando que la llegada de Catriel Cabellos no ha sido suficiente. “¿Qué refuerzo tuvo Cristal? No tuvo refuerzos, prácticamente”, enfatizó, dejando claro que la responsabilidad no recae únicamente en el entrenador.

Urgencia en la solución

La situación de Sporting Cristal exige acciones inmediatas. El periodista deportivo propuso que Farré debería tomar un vuelo directo a Buenos Aires tras la derrota, sugiriendo que es un momento crítico para el club. “No le encuentras la mano al equipo”, afirmó, instando a la directiva a actuar con rapidez.