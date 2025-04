Diego Rebagliati expresó su descontento con la gestión de la directiva de Sporting Cristal y señaló los errores que están afectando el rendimiento del equipo en el 2025. El cuadro rimense ha tenido un inicio de temporada complicado, con inconsistencias en el torneo local y una reciente derrota por 3-2 ante Palmeiras en la Copa Libertadores. Este panorama llevó a los aficionados a criticar abiertamente a Joel Raffo, mandamás del club, lo que motivó a Rebagliati a compartir su opinión sobre la situación.

En el programa ‘Al Ángulo’, Rebagliati no escatimó en palabras al referirse a la directiva y afirmando que su enfoque parece estar más centrado en la obtención de ganancias a través de fichajes que en la búsqueda de un equipo competitivo que aspire a grandes logros. Asimismo, aseguró que fue un error ratificarle la confianza a un técnico que terminó quinto en la clasificación.

Diego Rebagliati criticó a la gestión de la directiva de Sporting Cristal

Diego Rebagliati no dudó en calificar de errónea la estrategia de la directiva de Sporting Cristal, al considerar que ven al club como un mero negocio en vez de preocuparse por lo deportivo. El comentarista sostuvo que desde el club creen que no compran a alguien si es que no lo pueden vender, lo cual habría motivado a que los celestes no ficharan a Raúl Ruidíaz.

“Ratificaste a un técnico que quedó quinto, porque Cristal está jugando la fase de grupos de Copa Libertadores por Ederson Moreira, Ignacio, Grimaldo y el grupo que estaba, pero en el Clausura terminó quinto, lo que pasa es que le ganó a la ‘U’ y eso le dio un respiro. Y a ese equipo que quedó quinto solo le trajiste dos refuerzos. O sea que decidiste que era suficiente con quedar quinto y que solamente era necesario traer dos refuerzos que encima son suplentes. Eso es lo que no tiene ningún sentido”, inició.

“Que no gasten, no sé cuánto costaba, voy a tirar un número, 10 mil dólares mensuales en Ruidíaz y gasten 500 mil dólares en traer a Catriel Cabellos. Hay plata para invertir en un chico joven como Catriel y comprarle el pase, pero no para traer a un ‘9’ que te puede ayudar y puede generar cierta ilusión en la hinchada”, prosiguió Rebagliati.

“Lo único que estás haciendo es comprar jugadores pensando en ‘lo invierto porque después lo puedo vender. Al que no lo puedo vender no lo traigo, así me dé una ventaja competitiva deportiva’. Entonces, hay algo que no estás leyendo bien, porque el club no es solamente ganar dinero en vender jugadores, porque no eres una agencia de jugadores trabajando en un club, eres un club de fútbol que tiene una agencia de jugadores, y lo que vale en un club de fútbol es sumar estrellas”, concluyó.

Estadísticas de Sporting Cristal en la temporada

En lo que va de la temporada, Sporting Cristal ha tenido un desempeño irregular, con 3 victorias, 1 empate y 3 derrotas en el torneo local y la Copa Libertadores. Con 13 goles a favor y 8 en contra, el equipo se encuentra en una posición complicada, especialmente tras la derrota ante Palmeiras, que podría afectar sus posibilidades de avanzar a los octavos de final del torneo continental.