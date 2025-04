El último domingo 6 de marzo, Domingo Dianderas volvió a jugar por la Copa Perú. El equipo de Jorge Luna se enfrentó a Club Deportivo Lurinchincha en un partido decisivo por la Liga Distrital de Chincha Alta. Para tristeza de todos los seguidores del comediante peruano, su equipo cayó por 1-0 y quedó eliminado del fútbol macho.

Desde un principio, el conjunto de la Doble D llamó la atención en redes sociales. En sus dos primeros duelos transmitidos, tuvieron a más de 100.000 personas conectadas y el equipo respondió con dos victorias. No obstante, este último enfrentamiento no pudo emitirse por YouTube y perdieron por la mínima.

Domingo Dianderas de Jorge Luna quedó eliminado de la Copa Perú

A través de sus redes sociales, Domingo Dianderas comunicó que perdió 1-0 ante Club Deportivo Lurinchincha. Este resultado los deja fuera de su camino en la Copa Perú y tendrán que prepararse para la temporada 2026.

En la previa de este compromiso, Jorge Luna utilizó su cuenta de Instagram para informar que el partido no iba a poder transmitirse por el canal 'No somos TV'. Eso sí, no explicó la razón de esta decisión. En este sentido, sus miles de fanáticos no pudieron ver la caída de la institución chinchana.

¿Cómo le fue a Domingo Dianderas en sus primeros dos partidos transmitidos?

El primer duelo transmitido de Domingo Dianderas fue ante Club Deportivo 2 de Mayo. En este, el equipo del comediante se impuso por 2-1 y consiguieron sus primeros tres puntos.

Es preciso recordar que esta primera emisión causó polémica tras los reclamos de un representante de la liga por los comentarios que se escucharon durante el partido. A pesar de ello, se llevó a cabo el segundo enfrentamiento frente a Eleven Boys, en el cual volvió a imponerse el Domingo Dianderas por el mismo marcador.