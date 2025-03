Experto analiza reclamos sobre transmisión del Domingo Dianderas de Jorge Luna: "Podrían acudir a la FPF"

El pasado domingo 16 de marzo, Jorge Luna llevó a cabo la primera transmisión de su equipo Domingo Dianderas por la liga distrital de Chincha Alta. En cuanto a números, el partido fue todo un éxito, ya que alcanzó picos de más 100.000 conectados en simultáneo. Sin embargo, las críticas comenzaron días después, cuando uno de los delegados del torneo elevó su voz de protesta en contra de la emisión del compromiso.

En su reclamo, lo que alega el representante se basa en tres aristas: comentarios burlescos, la inclusión de la casa de apuestas 'Apuesta Total' y los ingresos económicos por la publicidad. Ante ello, La República Deportes conversó con el abogado Juan Ñahue, especialista en Derecho Administrativo Económico, para que nos brinde un panorama sobre este hecho.

— Domingo Dianderas jugó ante Club Dos de Mayo, ¿el conjunto rival debe recibir algún tipo de beneficio económico?

— Al respecto, el equipo rival podría recibir algún tipo de beneficio económico, en la medida que se haya acordado de forma previa los aspectos referidos a la transmisión del evento deportivo o por los patrocinadores involucrados. En ese sentido, dependerá de las reglas de la liga o el contrato especifico.

— ¿Contar con los derechos de transmisión le da la potestad de hacer comentarios burlescos, según acusó el delegado del club Deportivo Chorrillos?

— En definitiva, no, el contar con los derechos de transmisión de un evento deportivo no les da a los medios encargados de la transmisión la potestad de hacer comentarios burlescos o que falten al respeto. Los derechos de transmisión permiten a una entidad transmitir el partido, pero no otorgan libertad para hacer comentarios que sean despectivos o que puedan dañar la imagen de los equipos, jugadores o personas involucradas.

Los comentaristas tienen la responsabilidad de mantener un tono profesional, respetuoso y justo, sin caer en burlas ni comentarios que puedan ser ofensivos para los participantes o los aficionados.

Si este dirigente, o cualquier otra persona involucrada, se ha sentido afectado por las declaraciones de los comentaristas durante la transmisión, podría recurrir a medidas legales para proteger su honor y reputación.

— ¿Conoces algún tipo similar de discordia por los derechos de transmisión?

— Uno de los casos más significativos que marcó el fútbol peruano fue el conflicto por los derechos de televisión entre la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y el Consorcio Fútbol Perú (GOLPERU) en el año 2023.

Esto generó incertidumbre en cuanto a quién tendría los derechos para transmitir el campeonato peruano, dado que los derechos de transmisión son una fuente importante de ingresos para la FPF y los clubes.

— Ahora bien, sobre el tema de las apuestas, el dirigente alega que se debió consultar previamente para la inclusión de Apuesta Total, ¿esto debe ser así?

— En ese aspecto, la consulta previa debería ser parte del proceso para la inclusión de patrocinadores. Los clubes de fútbol y las ligas deportivas suelen contar con reglamentos internos y procedimientos establecidos para la selección de patrocinadores.

Si el patrocinador, como en este caso una casa de apuestas, va a tener un rol importante y visibilidad dentro de la liga o el club, los dirigentes pueden esperar que se realice una consulta previa para asegurar que todos los involucrados estén de acuerdo con la decisión. Esto cobra aún más relevancia cuando el patrocinador está vinculado a una industria que puede generar controversias sociales.

— ¿Qué podría argumentar el Domingo Dianderas para defender su postura?

— En efecto, según el reglamento de la Federación Peruana de Fútbol, ​​ellos poseen los derechos exclusivos de transmisión. Por lo tanto, podrán realizarla a través de su canal de YouTube, dado que tienen la facultad exclusiva para hacerlo.

— Sobre los ingresos de publicidad, el delegado alega que él y los demás clubes solo recibieron 100 soles tras la primera transmisión. ¿Es justo recibir este monto o cómo pueden accionar en este caso?

— Los derechos de transmisión suelen ser una de las principales fuentes de financiamiento para los clubes en una liga. Si los contratos entre la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y las cadenas de transmisión o plataformas de streaming establecen una distribución de los ingresos entre los clubes, entonces los equipos deben recibir una proporción justa de acuerdo con esos acuerdos.

Si los clubes solo recibieron 100 soles tras una transmisión, esto sugiere que la distribución podría no estar funcionando adecuadamente, o que el acuerdo no refleja correctamente los ingresos generados. En este caso, es importante que los clubes analicen los contratos y verifiquen si la distribución acordada es adecuada en relación con los ingresos obtenidos de la transmisión.