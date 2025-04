Christian Cueva vuelve a estar en el centro de la polémica. A pocos días del crucial encuentro entre Cienciano y Atlético Mineiro por la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2025, el mediocampista nacional protagonizó una comentada aparición en un programa de espectáculos. Este hecho no fue bien recibido por el técnico del cuadro cusqueño, Cristian Díaz, quien no ocultó su incomodidad y destacó que situaciones extradeportivas pueden distraer el enfoque colectivo del equipo.

La situación generó una ola de comentarios en redes sociales y en la prensa deportiva. El técnico argentino, quien asumió el mando del equipo imperial con el objetivo de llevarlo a instancias superiores a nivel internacional, consideró inoportuno que uno de sus jugadores se exponga a ese tipo de apariciones mediáticas en un momento donde la concentración debe ser total.

DT de Cienciano se pronuncia tras aparición de Christian Cueva en programa de espectáculos

Cristian Díaz no se guardó nada. Luego de que Christian Cueva fuera visto en televisión nacional en un programa de entretenimiento, el entrenador de Cienciano ofreció declaraciones directas. Para el entrenador, que ‘Aladino’ tuviera una acalorada discusión con conductores no fue algo que le gustara, pues afecta a la concentración de todo el equipo.

“Lo que ocurrió esta semana a mí no me gustó. Yo no autorizo o dejo de autorizar a nadie que declare o deje de declarar sobre su vida personal, pero mis consejos siempre van por un lado. Christian es un buen pibe y personalmente siento que esa situación personal que le toca vivir lo ha desbordado, y eso nunca es bueno”, inició para el canal de YouTube de Gustavo Adrianzén.

“Entonces, no me ha agradado, porque siempre queremos tratar de vivir en paz dentro de nuestro espacio que es Anta, que es donde convivimos, y este tipo de cosas obviamente que no son nada buenas. Personalmente, repito, no me ha agradado”, sentenció Díaz.

¿Cuándo juega Cienciano vs Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana?

Estas declaraciones del DT surgieron por lo sucedido con Christian Cueva a días del debut de Cienciano en la Copa Sudamericana. El esperado enfrentamiento entre el ‘Papá’ y Atlético Mineiro se disputará este martes 1 de abril de 2025 desde las 7:30 p. m. (hora peruana) en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco. El cuadro cusqueño, que vuelve al escenario internacional con ilusión renovada, buscará dar la sorpresa ante uno de los equipos más poderosos de Brasil.

Cienciano, recordado por su histórica consagración en la Copa Sudamericana 2003, se enfrenta ahora a un nuevo reto continental. El plantel dirigido por Cristian Díaz trabajó con intensidad en las últimas semanas, con la mente puesta en lograr un buen resultado en casa. La altitud de Cusco será uno de los factores a favor del equipo local, que espera un estadio lleno para alentar al ‘Papá de América’ en esta nueva travesía internacional.